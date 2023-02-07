Наточили топоры. За что в 2003 году в алтайском селе два трезвых брата расправились с женщиной и ее сыном

Видеомагнитофон, золотые украшения и небольшая сумма денег — с таким набором с места преступления, дома жительницы Панкрушихинского района, сбежали два брата. Перед этим они топорами забили хозяйку и ее сына-подростка. Жизнь у убийц сложилась совершенно по-разному. Настолько, что почти 20 лет спустя старший решил признаться в совершенном преступлении и рассказать про своего напарника. Чем завершилась эта семейная драма с криминальной подоплекой, нам рассказали в краевом Следственном комитете.

Мелкие воришки

В 2003 году братьям Калининым, Семену и Анатолию (здесь и далее имена изменены — Прим. ред.) было 20 и 21 год соответственно.

Жили они с отчимом и матерью, в основном на ее пенсию. Сами нигде не работали и не учились. Единственным источником их дохода были мелкие грабежи: то дома, то магазины. Зарабатывали честным путем братья редко: максимум — помогали односельчанам по хозяйству за символические суммы.

Когда-то один из братьев уже выполнял мелкий ремонт в доме у своей будущей жертвы Марии Лавровой, местной предпринимательницы. Она в родном селе Панкрушихинского района развивала собственный бизнес — небольшое кафе. Анатолий обстановку запомнил.

Вор Freepic.com

По сельским меркам, жили Мария с сыном Димой неплохо. Следователь Следственного комитета Иван Зеленский вспоминает: «Был у них приличный, хорошо обставленный дом. Хозяйка как раз готовила его на продажу. Ходили слухи, что она получила задаток и готовилась переезжать в город».

«Кто-то ходит»

Примерно в это же время заканчивал отбывать очередной срок за кражу старший из братьев Калининых Анатолий. Он, после освобождения, и предложил младшему Семену ограбить дом Лавровой.

«Изначально они планировали только разбойное нападение. Но условились: если будут замечены хозяевами, то придется их убить», — рассказывает следователь.

Кровь. Нож. Убийство СС0

К назначенному дню Калинины готовились — наточили топоры — и ночью пошли к дому Лавровой. Пролезть в жилье парни смогли через окно.

Мария и ее сын спали в одной комнате. Вдруг мальчик проснулся из-за шума и сказал маме: «Кто-то ходит. Мне страшно».

Защитить женщину с ребенком было некому — за несколько лет до этой трагедии случилась еще одна — погиб муж Марии. Она воспитывала ребенка и вела бизнес в одиночку.

Топор. СС0

Сергей и Анатолий заранее распределили роли на случай убийства. Старший должен был убить хозяйку дома, младший — ее сына. Они последовали плану. Обе жертвы получили травмы головы, несовместимые с жизнью.

После братья взяли все ценное, что увидели, а именно — видеомагнитофон, золотые украшения и небольшую сумму денег — примерно 14 тыс. рублей.

Также известно, что Сергей и Анатолий хотели угнать машину своей жертвы (зайти в гараж можно было через дом), однако завести авто не смогли.

Украшения , браслеты , золото , камни. СС0

Потом они решили взорвать жилье с помощью баллонов с газом, но они оказались пустыми, поэтому Калинины просто сбежали с награбленным.

Рукоятки от топоров, которыми расправились с семьей, Калинины сожгли в печи в собственном доме, а лезвия закопали.

Свет и перепуганная собака

Небольшой населенный пункт был потрясен произошедшим, однако тогда, в 2003-м, виновников зверства найти так и не удалось.

Криминал. unsplash.com

«Одна соседка вспоминала, что в ту ночь свет в доме потерпевших вдруг загорелся и через несколько секунд потух. Годы спустя, виновные подтвердили, что включали ненадолго свет, чтобы осмотреться», — рассказывает Иван Зеленский.

Еще сельчане видели запуганного пса: «У Лавровой жила во дворе собака. Ночью она сильно лаяла, а на следующий день из будки почти не выходила. Как позже установили, что братья пытались ее зарубить, когда покидали усадьбу, но сделать этого не получилось. При этом на будке остались следы от топора».

Что касается существенных улик, их следователи не нашли. В итоге дело приостановили.

Уголовный кодекс. Анна Зайкова

Недописанная явка

По поводу раздела награбленного Калинины поссорились. Одну часть денег потратили на выпивку, другую — поделили. Конфликт возник на почве золотых украшений. Старший Анатолий забрал все себе и не поделился. После этого братья общаться перестали.

Спустя время Семен уехал жить в Барнаул. Там успешно работал. Семьи и детей не имел. В общем, начал новую жизнь.

Но еще до отъезда снова наведался в дом к Лавровой. К тому моменту его уже, как в фильмах ужасов, считали проклятым, никто не приближался к «заброшке». О новых жильцах речи тоже не шло.

Криминал , преступник , ночь. unsplash.com

Зеленский говорит: «Он проник в дом. Забрал гардину, телефон и еще какие-то мелочи. Его удалось вычислить и отвезти в отделение полиции. Во время допроса он почему-то испугался и начал рассказывать про убийство. Даже писал явку с повинной. Но ее не закончил — разбил головой окно и выбросился. После травмы сознаваться передумал».

Следы на кладбище

Анатолий остался в селе и долгое время, до 2021 года, мучился угрызениями совести за убийство. Местные говорили, что мужчина в последнее время часто ходил на кладбище, к могилам Марии и Димы Лавровых.

Об этом говорил правоохранителям и сам Анатолий. Они обнаружили протоптанную к могилам тропинку.

Тюрьма , заключение. CC0

Свидетели также вспоминали, что в 2003 году, через некоторое время после убийства, мать Калининых, которая работала сторожем в местном клубе, вдруг стала спрашивать у посетителей, нет ли у них лишних видеокассет.

«Тогда это выглядело подозрительно, поскольку Калинины считались семьей неблагополучной и довольно бедной. А тут вдруг у них появился видеомагнитофон», — рассказывает следователь.

И все-таки этой зацепки оказалось недостаточно.

Задержанный в наручниках. pexels.com

Некоторые завсегдатаи сельского клуба говорили, что пожилая мама Калининых после трагедии предприняла попытку суицида. Люди предполагали, что она узнала о преступлениях, которые совершили ее сыновья, и не смогла с этим жить.

15 и 17 лет

Решающий поворот в давнем деле случился в марте 2021 года, когда Анатолий Калинин признался в преступлении и совершил явку с повинной. Сначала он говорил только про себя, но позже рассказал и про младшего брата.

«Мужчина говорил, что совесть его совсем замучила, и он хочет понести ответственность за совершенное преступление. Младший сначала утверждал, что его оговорили. Но когда мы предъявили все доказательства, он понял, что отпираться смысла нет», — говорит следователь.

Тюрьма , заключение. CC0

18 лет спустя следователи нашли и те самые топоры, которыми Калинины забили своих жертв. Братья также смогли подтвердить свои показания на месте происшествия.

Суд назначил старшему брату 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а младшему — 17 лет. Они признаны виновными по двум статьям УК РФ — разбой и убийство, сопряженное с разбоем.