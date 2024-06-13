13 июня
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Происшествия

Нелегальных мигрантов эксплуатировали на производстве сумок Dior

Две фирмы из провинции Милан, которые шили сумки по субподряду для компании Dior, эксплуатировали более двух десятков китайцев и несколько филиппинцев для удешевления стоимости производства. Как указывают журналисты, мигранты спали прямо в цехе, где не соблюдались санитарные нормы. Таким образом подрядчики снижали себестоимость сумок, сообщает «Коммерсантъ».

Dior.
Dior.
Unsplash

Итальянский подрядчик нанимал нелегальных мигрантов, которые даже не знали, на какую фирму они работают. Вскрылось, что они жили в совершенной антисанитарии, им отказывали в медицинской помощи, работали без контрактов. По этому поводу состоялось заседание суда в Милане.

Одна из мер пресечения такого положения: итальянскому подрядчику было назначено внешнее управление, которое будет заниматься в основном оздоровлением отношения к рабочим. В прочем, как сообщают эксперты, у компании Dior достаточно юристов и серьезные последствия им не грозят.

Ранее сообщалось, что в российском порту нашли брикеты кокаина с маркировкой маркировкой Dior.

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