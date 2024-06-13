Нелегальных мигрантов эксплуатировали на производстве сумок Dior

Итальянский подрядчик нанимал нелегальных мигрантов, которые даже не знали, на какую фирму они работают. Вскрылось, что они жили в совершенной антисанитарии, им отказывали в медицинской помощи, работали без контрактов. По этому поводу состоялось заседание суда в Милане.
Одна из мер пресечения такого положения: итальянскому подрядчику было назначено внешнее управление, которое будет заниматься в основном оздоровлением отношения к рабочим. В прочем, как сообщают эксперты, у компании Dior достаточно юристов и серьезные последствия им не грозят.
Ранее сообщалось, что в российском порту нашли брикеты кокаина с маркировкой маркировкой Dior.
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