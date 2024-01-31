31 января
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Происшествия

Няня жестоко избила годовалого ребенка из-за политики и проблем в личной жизни

В Москве 56-летняя няня после просьбы работодательницы отложить смартфон начала бить малыша, сообщает Baza.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Мать оставила своего годовалого сына на няню и повела старшую дочь на занятие по фигурному катанию.

В квартире были установлены камеры видеонаблюдения, о которых домработница заранее знала.

Пока девочка занималась, хозяйка решила посмотреть, что происходит дома. Она увидела, что няня отвлекается на смартфон и попросила ее отложить гаджет. Та убрала телефон, но тут же начала ругаться матом вслух.

Позже на записях с камер видеонаблюдения хозяева квартиры увидели, как женщина трясла мальчика, била его по ноге и плевала на голову. При этом следов на теле ребенка не оставалось. Другие их дети не жаловались на няню.

Когда супруги подали заявление в полицию, домработница во всем созналась. Она рассказала, что сорвалась на мальчика из-за политической обстановки в родном Донецке и из-за ссор с сожителем. На женщину завели уголовное дело.

Ранее на Алтае женщина год истязала дочь проводом от зарядки телефона.

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