Одна жена и 13 иномарок. Как в Бийске семья хотела «обуть» государство на 59 млн, но что-то пошло не так

Андрей и Алевтина Михайловы (имена изменены — Прим. ред.) давно были женаты. И вдруг решили заключить брачный договор. Согласно ему, все нажитое семьей принадлежит супруге, а муж остается ни с чем. Причиной такого раздела имущества стало не благородство мужчины, а его желание довести до финала криминальную схему. Почему паре это все-таки не удалось altapress.ru, рассказал зампрокурора Бийска Виктор Крапивин.

В марте 2021 года сотрудники бийской прокуратуры обратились в городской суд с просьбой признать недействительным брачный договор между супругами Михайловыми. Контракт они заключили еще год назад, в апреле 2020-го.

«Документ был заверен одним из бийских нотариусов. С тех пор все имущество, приобретенное до оформления договора, стало принадлежать Алевтине Михайловой. Таким образом, у ее мужа в собственности ничего не осталось», — рассказывает Виктор Крапивин.

Под имуществом имеются ввиду 13 дорогих иномарок. В том числе Mercedes-Benz, уточняет зампрокурора.

Документы. Pixabay.com

Их пара купила в период с 2018 по 2020 год и записывала на Алевтину. Брачный договор заключили «на всякий случай», чтобы лишний раз доказать, что все принадлежит жене.

Через несколько месяцев после того, как контракт стал действительным, Михайловы вдруг развелись. При этом, автомобили оказались оформленными на Алевтину.

Правоохранители заподозрили, что схема мошенническая, когда проверяли, исполнено ли решение суда, датированное 2014 годом. Согласно ему, с Андрея Михайлова требуется взыскать в пользу государства 59 млн рублей.

Где до 2018 года находились деньги непонятно. Но истребовать сумму приставы не могли, поскольку никакого имущества на Андрея записано не было.

Женщина в наручниках , деньги. СС0

Деньги мужчина заработал незаконно, начав в Бийске игорный бизнес. При этом, место регистрации Алевтины — Сочи, а Андрея — Барнаул. Как и когда они попали в Бийск неизвестно.

Понятно только, что деньги супруги быстро потратили на машины и, чтобы сохранить средства, записали авто на жену. Наложить арест на имущество супруги преступника судебные приставы не могут.

Виктор Крапивин говорит: «Во время судебного заседания женщину попросили объяснить, как она смогла заработать деньги на эти иномарки и предоставить доказательства. Она не смогла обосновать свою позицию».

Водитель за рулем. CC0

Решением бийского суда брачный договор был признан недействительным. Апелляцию также не удовлетворили. Таким образом, имущество оказалось разделенным между бывшими мужем и женой.

Теперь 59 млн, которые Андрей получил в результате незаконной деятельности, спишут в пользу государства.