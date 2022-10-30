30 октября
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Происшествия

Огонь охватил сады поселка под Бийском

Крупный пожар произошел в поселке Сорокино под Бийском. Горели частные дома и сады. Об этом сообщает «Инцидент Бийск».

Пожар в Сорокино
Пожар в Сорокино
Инцидент Бийск

Сообщение о пожаре появилось в сообществе в 1:06 30 октября. На кадрах видно, как огонь охватил несколько частных домов и ближайшую к ним территорию.

Очевидцы заявляют, что горело садоводство «Заря» неподалеку от поселка Сорокино.

Садоводство &quot;Заря&quot; и поселок Сорокино
Садоводство «Заря» и поселок Сорокино
2Gis.ru

Также на видео можно заметить, что на место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

О причинах пожара неизвестно. Также нет информации о пострадавших.

Некоторые из подписчиков утверждают, что в садоводстве орудует пироман, которого никто пока не ищет.

Ранее в поселке Сорокино произошел крупный пожар 18 июля 2021 года. Горели заброшенные постройки, «старые сарайки».

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