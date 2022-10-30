Огонь охватил сады поселка под Бийском

Крупный пожар произошел в поселке Сорокино под Бийском. Горели частные дома и сады. Об этом сообщает «Инцидент Бийск».

Сообщение о пожаре появилось в сообществе в 1:06 30 октября. На кадрах видно, как огонь охватил несколько частных домов и ближайшую к ним территорию.

Очевидцы заявляют, что горело садоводство «Заря» неподалеку от поселка Сорокино.

Садоводство «Заря» и поселок Сорокино 2Gis.ru

Также на видео можно заметить, что на место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

О причинах пожара неизвестно. Также нет информации о пострадавших.

Некоторые из подписчиков утверждают, что в садоводстве орудует пироман, которого никто пока не ищет.

Ранее в поселке Сорокино произошел крупный пожар 18 июля 2021 года. Горели заброшенные постройки, «старые сарайки».