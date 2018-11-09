Опубликованы фото и видео полузатонувшего норвежского боевого фрегата

В сети появилось видео частично затонувшего норвежского фрегата Helge Ingstad, который получил пробоину после столкновения с греческим танкером и теперь лежит на боку рядом с берегом. ЧП случилось 8 ноября.

Судно потерпело бедствие после участия в учениях NATO — Trident Juncture («Единый трезубец»).

На борту военного корабля водоизмещением более 5 тысяч тонн находились 137 человек. Всех эвакуировали, пишет «РГ».

Aerial footage of the Helge Ingstad frigate. pic.twitter.com/tiFk2M6Sn8 — Military Advisor (@miladvisor) 8 ноября 2018 г.

Восемь моряков получили травмы различной степени тяжести, двое госпитализированы, передает агентство Associated Press.

Экипаж танкера из 23 человек не пострадал. Опасность разлива находившейся на танкере нефти удалось предотвратить.

Наперекор курсу танкера

Фрегат шел с выключенным транспондером, свидетельствуют данные международной Системы автоматической идентификации судов AIS, сообщает «Интерфакс».

Гигантский греческий танкер «ТС Сола», перевозивший 62,5 тыс. тонн нефти, «не видел» фрегат перед столкновением. После ЧП на норвежском боевом корабле образовалась пробоина — длиной более 10 метров по правой стороне его корпуса.

Данные AIS также говорят о том, что фрегат ВМС Норвегии шел наперерез курсу танкера. При этом сразу после столкновения на фрегате включился транспондер, и было зафиксировано его точное положение на море.

Кто стоял на мостике

По сообщениям NRC Handelsblad, в настоящее время власти начали расследование причин столкновения. Так, выясняется, кто в момент происшествия находился на мостике дорогостоящего корабля, стоимость которого оценивается в 650 млн долларов. И почему суперсовременный боевой корабль, оснащенный новейшими системами поиска и отслеживания морских и воздушных целей, не заметил такой большой танкер.

Может затонуть полностью

После столкновения с танкером командир сразу направил фрегат к берегу, пытаясь посадить его на мель и спасти корабль от затопления. Несмотря на все попытки, спасти фрегат не удалось. Сейчас судно практически легло на правый борт, и значительная часть его корпуса находится под водой.

Разлилось топливо для вертолетов

Фрегат направлялся на военно-морскую базу, расположенную недалеко от города Берген. На судне норвежских ВМС Helge Ingstad находились запасы авиатоплива, которые предназначались для заправки вертолетов. В результате аварии около 10 тысяч литров керосина оказались в открытом море.