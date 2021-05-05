Отчаянные домохозяйки открыли подпольный банк и обналичили через него полмиллиарда рублей

Жительницы Санкт-Петербурга открыли подпольный банк и в течение нескольких лет обналичили через него полмиллиарда рублей.

Всего по делу проходят восемь человек, пишет «Комсомольская правда».

Во главе организации была 51-летняя жительница северной столицы, остальные участницы дела — женщины в возрасте от 40 до 58 лет, преимущественно домохозяйки.

В преступной схеме также был задействован один мужчина, родственник «сотрудницы».

Организация существовала на протяжении четырех лет. Клиентами «банкиров» успели побывать как частные, так и юридические лица, пишет Lenta.ru.

Всего для отмывания денег женщины использовали 16 фирм.

За свои махинации преступницы брали комиссию не менее 7%. За четыре года они заработали порядка 33,5 млн рублей.

Сейчас каждой участнице «бизнеса» грозит до семи лет тюрьмы.