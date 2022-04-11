11 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Отдыхающие едва не спалили лес в Алтайском крае

10 апреля около села Баюновские Ключи в Алтайском крае отдыхающие оставили непотушенный костер, сообщили в паблике «В курсе 22» местные жители.

Место отдыха в лесу. Мусор.
Место отдыха в лесу. Мусор.
https://vk.com/vkurse22barnaul

Люди прогуливаясь по лесу и случайно наткнулись на горящий костер, а также кучу мусора.

«Соблюдая технику безопасности и имея ежегодный опыт убрали мусор и потушили костер», — рассказали они.

В комментариях поблагодарили неравнодушных местных жителей, так как с высокой долей вероятности из-за безответственности мог возникнуть пожар. Вокруг много сухой растительности.

Ранее в МЧС предостерегли об опасности сжигания прошлогодней травы и мусора.

«Практически ежедневно на территории края фиксируются термоточки, каждая из которых находится на контроле, проверяется и при необходимости ликвидируются. Обращаемся ко всем гражданам: будьте осторожны при обращении с огнем», — предупреждают в ведомстве.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость