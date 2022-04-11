Отдыхающие едва не спалили лес в Алтайском крае

10 апреля около села Баюновские Ключи в Алтайском крае отдыхающие оставили непотушенный костер, сообщили в паблике « В курсе 22 » местные жители.

Люди прогуливаясь по лесу и случайно наткнулись на горящий костер, а также кучу мусора.

«Соблюдая технику безопасности и имея ежегодный опыт убрали мусор и потушили костер», — рассказали они.

В комментариях поблагодарили неравнодушных местных жителей, так как с высокой долей вероятности из-за безответственности мог возникнуть пожар. Вокруг много сухой растительности.

Ранее в МЧС предостерегли об опасности сжигания прошлогодней травы и мусора.

«Практически ежедневно на территории края фиксируются термоточки, каждая из которых находится на контроле, проверяется и при необходимости ликвидируются. Обращаемся ко всем гражданам: будьте осторожны при обращении с огнем», — предупреждают в ведомстве.