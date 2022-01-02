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Происшествия

Пассажирка рассказала подробности о смертельном ДТП с автобусом под Рязанью

Чтобы выбраться из салона автобуса, который влетел в опору моста на трассе под Рязанью, пассажирам пришлось ломать окно. Об этом РЕН ТВ рассказала одна из пострадавших.

Смертельное ДТП под Рязанью.
Смертельное ДТП под Рязанью.
62.мвд.рф

По словам пассажирки, все произошло очень быстро, когда все спали. Всю переднюю часть автобуса вплоть до входной двери снесло.

«Двери мы не могли открыть, нам пришлось ломать окно», — отметила она.

По последним данным, погибли пять человек (включая водителя), травмы различной степени тяжести получил 21 человек, среди которых двое детей.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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