Пассажирский поезд сбил мужчину под Новосибирском

Это произошло на станции Мошково.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он переходил железнодорожные пути в неположенном месте и вовремя не среагировал на приближение состава.
Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось, указывает bfm.ru.
Мужчину доставили в больницу.
Ранее под товарный поезд попал главный гример театра оперы и балета. Трагически погиб главный гример пермского театра оперы и балета имени Чайковского Сергей Мухин.
Машинист поезда не смог избежать трагедии, несмотря на экстренное торможение.
Работа гримера была неоценима для каждого спектакля театра.
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