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Происшествия

Пассажирский поезд сбил мужчину под Новосибирском

В Новосибирской области мужчина травмирован пассажирским поездом.

Рельсы, железная дорога.
Рельсы, железная дорога.
CC0

Это произошло на станции Мошково.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он переходил железнодорожные пути в неположенном месте и вовремя не среагировал на приближение состава.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось, указывает bfm.ru.

Мужчину доставили в больницу.

Ранее под товарный поезд попал главный гример театра оперы и балета. Трагически погиб главный гример пермского театра оперы и балета имени Чайковского Сергей Мухин.

Машинист поезда не смог избежать трагедии, несмотря на экстренное торможение.

Работа гримера была неоценима для каждого спектакля театра.

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