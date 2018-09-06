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Петербургский педофил получил пожизненный срок за жестокое убийство ребёнка

Жителя Санкт-Петербурга Александра Георгиевского осудили на пожизненный срок, сообщают РИА «Новости». Мужчина надругался над десятилетним мальчиком, после чего убил его и расчленил.

Дети.
Дети.
открытые источники (CC0)

По данным следствия, в октябре 2017 года Георгиевский, находясь в Ленинградской области, познакомился с десятилетним мальчиком, обманом заманил его в квартиру и пьяный надругался над ребенком. Чтобы скрыть преступление, он задушил мальчика, расчленил его и спрятал останки на разных участках местности. В ходе следствия Георгиевский признался в преступлении и показал места захоронения. Решением суда он был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Отмечается, что Георгиевский не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за насилие и убийство. На момент совершения преступления он имел неснятую и непогашенную судимость.

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