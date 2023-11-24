24 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

По штрих-коду от картофелины дерзкий россиянин пробил целую корзину продуктов

Жителя Северной столицы задержали за аферу в супермаркете.

Картофель, овощи, продукты, урожай.
Картофель, овощи, продукты, урожай.
pixabay.com/

Выяснилось, что покупатель купил тележку деликатесов по штрих-коду всего с одной картофелины.

Мужчина взвесил картофелину несколько раз, а штрих-коды с ценником наклеил на остальные продукты, указывает LIFE. Он пробил их на кассе самообслуживания и скрылся.

Его вычислили по камерам видеонаблюдения. И когда хитрый покупатель пришел вновь за "картошкой", его поймали. Уже сотрудники Росгвардии, которых вызвали работники супермаркета, нажав тревожную кнопку.

А в продуктовом магазине барнаулец решил украсть 15 бутылок с алкоголем.

Известно, что мужчина пришел в магазин и решил похитить алкоголь.

Тогда он достал пакет и сложит туда 15 бутылок. Так горожанин прошел мимо кассы, однако его окликнул сотрудник магазина.

Вор попытался сбежать, но в соседнем дворе его поймали. Алкоголь забрали и возбудили уголовное дело.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость