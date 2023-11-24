По штрих-коду от картофелины дерзкий россиянин пробил целую корзину продуктов

Жителя Северной столицы задержали за аферу в супермаркете.

Выяснилось, что покупатель купил тележку деликатесов по штрих-коду всего с одной картофелины.

Мужчина взвесил картофелину несколько раз, а штрих-коды с ценником наклеил на остальные продукты, указывает LIFE. Он пробил их на кассе самообслуживания и скрылся.

Его вычислили по камерам видеонаблюдения. И когда хитрый покупатель пришел вновь за "картошкой", его поймали. Уже сотрудники Росгвардии, которых вызвали работники супермаркета, нажав тревожную кнопку.

А в продуктовом магазине барнаулец решил украсть 15 бутылок с алкоголем.

Известно, что мужчина пришел в магазин и решил похитить алкоголь.

Тогда он достал пакет и сложит туда 15 бутылок. Так горожанин прошел мимо кассы, однако его окликнул сотрудник магазина.

Вор попытался сбежать, но в соседнем дворе его поймали. Алкоголь забрали и возбудили уголовное дело.