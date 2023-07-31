31 июля
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Происшествия

Почтальонка застряла в лифте на три дня и умерла

В Республике Узбекистан девушка, разносившая почту, застряла в лифте. Спустя три дня к ней так никто и не пришел на помощь, и она скончалась. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Лифт.
Лифт.
sgd22.ru

Трагедия произошла в Ташкенте. По данным ведомства, погибшая зашла в лифт новостройки 24 июля, но так и не вышла из него.

Спустя двое суток родственники девушки подали заявление в полицию об ее пропаже. Вскоре почтальонку нашли мертвой в кабине лифта.

Причиной ее смерти называют ишемическую болезнь сердца, а также острую сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточность.

По данному факту была проведена проверка. Оказалось, что лифт ломается не в первый раз. Он уже был неисправен за несколько дней до того, как в него вошла погибшая.

Правоохранители устанавливают иные обстоятельства случившегося.

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