В Красноярском крае автобус с детьми врезался в КАМАЗ. Есть жертвы

Авария произошла утром 1 декабря на 20-м километре автодороги «Дудинка — Алыкель — Норильск». По предварительной информации, водитель «Фольксвагена» наехал на автомобиль «КАМАЗ», который остановился на дороге из-за возникшей в результате сильного мороза технической неисправности.
В результате ДТП 45-летний водитель и 47-летний пассажир микроавтобуса погибли, еще один взрослый пассажир и шестеро детей в возрасте от 13 до 15 лет получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Таймырскую районную больницу.
В «Фольксвагене» ехали дети, в сопровождении двоих взрослых они направлялись на спортивные соревнования в Норильск. Руководство спортивной школы воспользовалось услугами частного перевозчика.