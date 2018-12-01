В Красноярском крае автобус с детьми врезался в КАМАЗ. Есть жертвы

В Красноярском крае микроавтобус «Фольксваген» врезался в КамАЗ, который стоял на полосе движения, сообщили в региональном управлении МВД. В ДТП погибли два человека, еще семеро (в том числе шестеро детей) получили травмы и были госпитализированы.