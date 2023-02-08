Подкаблучник. Два жителя Рубцовска поссорились из-за дамы, но выжил только один

Это могла быть совершенно банальная криминальная история. Однажды утром в общежитии находят окровавленный труп с признаками ножевых ранений. Потерпевший вел разгульный образ жизни: не работал, все случайные деньги тратил на алкоголь. Вот только поиск убийцы оказался даже для опытных следователей задачей со звездочкой. Один из них рассказал нам, какую роль в этом деле играет женщина.

Общажные друзья

50-летний Леонид Федотов (здесь и далее имена изменены — Прим. ред.) жил в обычном многоквартирном доме в Рубцовске. Но так часто бывал у своей подруги в общежитии, что там его, кажется, видели чаще, чем дома.

У Леонида и Валентины отношения были непонятные. То любовь, то ненависть. В общем, сложные сердечные дела.

Но он продолжал приходить. Иногда оставался на ночь. Поэтому некоторые вещи оставлял у женщины в комнате. Какое-то время спустя, уже после преступления, они и послужили уликой.

Следователь-криминалист Юрий Козлов рассказал об убийстве в рубцовском общежитии. СУ СКР по Алтайскому краю.

Впрочем, в рубцовском общежитии был еще один человек, к которому Федотов часто наведывался в гости. Его приятель Дмитрий Макаренко, того же возраста, жил один и общение поддерживал в основном с соседями. Ну, и с Федотовым. Про особенности его личной жизни Дмитрий, конечно, знал. И до одного нетрезвого вечера негативно об избраннице друга не высказывался.

«Потерпевший вел, так скажем, безалаберный образ жизни. Таскал все, что можно, в свою комнату. Складировал мусор. Ориентироваться на месте было сложно. А найти орудие убийства — тем более», — рассказывает следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СКР по Алтайскому краю Юрий Козлов.

В очередной раз Леонид пришел в гости к Дмитрию поздним вечером. По данным уголовного дела, примерно в 19:47. А ушел в 17:20 следующего дня. Вернее, скрылся с места преступления.

Следователь-криминалист Юрий Козлов рассказал об убийстве в рубцовском общежитии. СУ СКР по Алтайскому краю.

Юрий Козлов говорит: «Подобные преступления часто случаются, когда оба (и потерпевший, и обвиняемый) находятся в состоянии алкогольного опьянения. Это дело — не исключение. Хотя история и оказалась довольно любопытной с точки зрения криминалистики. Поскольку виновного мы нашли не сразу».

Началось все мирно

Итак, Леонид и Дмитрий дома у последнего распивали спиртное. Сначала шли мирные разговоры без намека на конфликт. А потом «понеслось».

«Макаренко из-за воздействия алкоголя вдруг позволил себе грубо высказаться в адрес этой самой Людмилы, к которой Федотов часто приходил», — продолжает Юрий Козлов.

Алкоголь. CC0

Ожидаемо Леонид вышел из себя и решил, что иначе как силой выразить свою обиду на друга нельзя. И взял в руки обычный кухонный нож, который как раз лежал рядом.

Из обвинительного заключения следует, что Дмитрий Макаренко скончался на месте от множественных колото-резанных проникающих ран. Они были почти по всему телу: челюсть, шея, грудная клетка, живот, плечи и бедра. Всего было зафиксировано более 10 повреждений.

Свидетельница Людмила

После содеянного Федотов пошел не домой, а к Людмиле, за которую «вступался». Рассказал ей все, как было.

Наручники. Преступление. Криминал. CC0

Женщина не поверила, сильно испугалась. Как полагает следствие, в комнате у Людмилы Леонид переоделся в чистые вещи, поскольку позже в комнате у нее следователи обнаружили мужские спортивные штаны и кроссовки — все в крови жертвы. Признавшись своей подруге в убийстве, виновный скрылся.

«Это преступление можно считать совершенным в условиях неочевидности, потому что свидетелей не было. Явных подозреваемых тоже. Более того, чтобы найти улики, пришлось очень детально осмотреть дом потерпевшего», — объясняет Юрий Козлов.

Тело Макаренко на следующий день обнаружила соседка. Она же накануне слышала какой-то шум, но ничего страшного не заподозрила.

Следователь-криминалист Юрий Козлов рассказал об убийстве в рубцовском общежитии. СУ СКР по Алтайскому краю.

«Ее показания ценными в итоге не оказались. Женщина уточнила, что обычно Дмитрий всегда выходил поздороваться, поговорить. А тут нет его и нет. Она зашла к нему и увидела все», — говорит следователь.

Постоянный клиент

В таких случаях для того, чтобы найти хоть какие-то следы преступника, приходится обращаться к нестандартным методам.

Следователь продолжает: «На месте мы нашли бутылки из-под алкоголя. По этикеткам удалось узнать, в каком магазине их продавали. Это оказалось известная сеть, ее ближайшая от общежития точка. Там по камерам видеонаблюдения удалось установить личность мужчины. Разглядели его лицо и одежду. Сотрудники магазина рассказали, что он часто заходил за алкоголем — постоянный покупатель».

Кровь. Нож СС0

На следующем этапе путем опроса в общежитии выяснилось, что туда регулярно приходил человек, похожий на того самого «постоянного клиента» с видеозаписи в магазине. Таким образом, Леонид Федотов стал первым и единственным подозреваемым.

«Как удалось узнать, он приходил как раз к Людмиле. Мы провели в ее жилье осмотр и нашли окровавленные спортивные штаны и кроссовки. Экспертиза показала, что кровь принадлежит потерпевшему», — комментирует Козлов.

Людмила также сотрудничала со следствием. Рассказала все, что ей поведал в ту «кровавую ночь» Федотов.

Следователь-криминалист Юрий Козлов рассказал об убийстве в рубцовском общежитии. СУ СКР по Алтайскому краю.

Нож за холодильником

Дальше правоохранители искали орудие преступления. Чтобы найти его, пришлось воспользоваться специальным оборудованием — экспертным светом.

«В помещении, где жил убитый, приходилось буквально раскапывать все, что могло походить на улики. Через несколько часов с помощью как раз экспертного света за холодильником мы увидели нож. Исследование крови на нем показало, что она принадлежит Макаренко», — завершает Козлов.

Сразу после этого Леонида Федотова задержали правоохранители. Он сразу признался в преступлении. Выдвигать собственную версию событий смысла не было: улики и показания Людмилы «обезоруживали» его.

Тюрьма , колючая проволока. CC0

Следователь уточняет, что обвиняемый искренне сожалел о произошедшем. Суд признан его виновным по статье 105 УК РФ (убийство). Мужчину приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

О следователе Юрий Козлов — следователь-криминалист отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, полковник юстиции. Его задача — помогать в расследовании и раскрытии тяжких преступлений, в том числе совершенных в условиях неочевидности. Работает на территории Рубцовского, Змеиногорского и Шипуновского межрайонных следственных отделов, а также Рубцовска. Юрий Козлов начинал он свою трудовую деятельность еще в прокуратуре Рубцовска, затем продолжил в Следственном комитете.

Этим материалом мы продолжаем серию публикаций ко Дню основания службы криминалистики Следственного комитета России.