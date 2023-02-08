Подкаблучник. Два жителя Рубцовска поссорились из-за дамы, но выжил только один

Общажные друзья
50-летний Леонид Федотов (здесь и далее имена изменены — Прим. ред.) жил в обычном многоквартирном доме в Рубцовске. Но так часто бывал у своей подруги в общежитии, что там его, кажется, видели чаще, чем дома.
У Леонида и Валентины отношения были непонятные. То любовь, то ненависть. В общем, сложные сердечные дела.
Но он продолжал приходить. Иногда оставался на ночь. Поэтому некоторые вещи оставлял у женщины в комнате. Какое-то время спустя, уже после преступления, они и послужили уликой.
Впрочем, в рубцовском общежитии был еще один человек, к которому Федотов часто наведывался в гости. Его приятель Дмитрий Макаренко, того же возраста, жил один и общение поддерживал в основном с соседями. Ну, и с Федотовым. Про особенности его личной жизни Дмитрий, конечно, знал. И до одного нетрезвого вечера негативно об избраннице друга не высказывался.
«Потерпевший вел, так скажем, безалаберный образ жизни. Таскал все, что можно, в свою комнату. Складировал мусор. Ориентироваться на месте было сложно. А найти орудие убийства — тем более», — рассказывает следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СКР по Алтайскому краю Юрий Козлов.
В очередной раз Леонид пришел в гости к Дмитрию поздним вечером. По данным уголовного дела, примерно в 19:47. А ушел в 17:20 следующего дня. Вернее, скрылся с места преступления.
Юрий Козлов говорит: «Подобные преступления часто случаются, когда оба (и потерпевший, и обвиняемый) находятся в состоянии алкогольного опьянения. Это дело — не исключение. Хотя история и оказалась довольно любопытной с точки зрения криминалистики. Поскольку виновного мы нашли не сразу».
Началось все мирно
Итак, Леонид и Дмитрий дома у последнего распивали спиртное. Сначала шли мирные разговоры без намека на конфликт. А потом «понеслось».
«Макаренко из-за воздействия алкоголя вдруг позволил себе грубо высказаться в адрес этой самой Людмилы, к которой Федотов часто приходил», — продолжает Юрий Козлов.
Ожидаемо Леонид вышел из себя и решил, что иначе как силой выразить свою обиду на друга нельзя. И взял в руки обычный кухонный нож, который как раз лежал рядом.
Из обвинительного заключения следует, что Дмитрий Макаренко скончался на месте от множественных колото-резанных проникающих ран. Они были почти по всему телу: челюсть, шея, грудная клетка, живот, плечи и бедра. Всего было зафиксировано более 10 повреждений.
Свидетельница Людмила
После содеянного Федотов пошел не домой, а к Людмиле, за которую «вступался». Рассказал ей все, как было.
Женщина не поверила, сильно испугалась. Как полагает следствие, в комнате у Людмилы Леонид переоделся в чистые вещи, поскольку позже в комнате у нее следователи обнаружили мужские спортивные штаны и кроссовки — все в крови жертвы. Признавшись своей подруге в убийстве, виновный скрылся.
«Это преступление можно считать совершенным в условиях неочевидности, потому что свидетелей не было. Явных подозреваемых тоже. Более того, чтобы найти улики, пришлось очень детально осмотреть дом потерпевшего», — объясняет Юрий Козлов.
Тело Макаренко на следующий день обнаружила соседка. Она же накануне слышала какой-то шум, но ничего страшного не заподозрила.
«Ее показания ценными в итоге не оказались. Женщина уточнила, что обычно Дмитрий всегда выходил поздороваться, поговорить. А тут нет его и нет. Она зашла к нему и увидела все», — говорит следователь.
Постоянный клиент
В таких случаях для того, чтобы найти хоть какие-то следы преступника, приходится обращаться к нестандартным методам.
Следователь продолжает: «На месте мы нашли бутылки из-под алкоголя. По этикеткам удалось узнать, в каком магазине их продавали. Это оказалось известная сеть, ее ближайшая от общежития точка. Там по камерам видеонаблюдения удалось установить личность мужчины. Разглядели его лицо и одежду. Сотрудники магазина рассказали, что он часто заходил за алкоголем — постоянный покупатель».
На следующем этапе путем опроса в общежитии выяснилось, что туда регулярно приходил человек, похожий на того самого «постоянного клиента» с видеозаписи в магазине. Таким образом, Леонид Федотов стал первым и единственным подозреваемым.
«Как удалось узнать, он приходил как раз к Людмиле. Мы провели в ее жилье осмотр и нашли окровавленные спортивные штаны и кроссовки. Экспертиза показала, что кровь принадлежит потерпевшему», — комментирует Козлов.
Людмила также сотрудничала со следствием. Рассказала все, что ей поведал в ту «кровавую ночь» Федотов.
Нож за холодильником
Дальше правоохранители искали орудие преступления. Чтобы найти его, пришлось воспользоваться специальным оборудованием — экспертным светом.
«В помещении, где жил убитый, приходилось буквально раскапывать все, что могло походить на улики. Через несколько часов с помощью как раз экспертного света за холодильником мы увидели нож. Исследование крови на нем показало, что она принадлежит Макаренко», — завершает Козлов.
Сразу после этого Леонида Федотова задержали правоохранители. Он сразу признался в преступлении. Выдвигать собственную версию событий смысла не было: улики и показания Людмилы «обезоруживали» его.
Следователь уточняет, что обвиняемый искренне сожалел о произошедшем. Суд признан его виновным по статье 105 УК РФ (убийство). Мужчину приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
О следователе
Юрий Козлов — следователь-криминалист отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, полковник юстиции. Его задача — помогать в расследовании и раскрытии тяжких преступлений, в том числе совершенных в условиях неочевидности.
Работает на территории Рубцовского, Змеиногорского и Шипуновского межрайонных следственных отделов, а также Рубцовска.
Юрий Козлов начинал он свою трудовую деятельность еще в прокуратуре Рубцовска, затем продолжил в Следственном комитете.
Этим материалом мы продолжаем серию публикаций ко Дню основания службы криминалистики Следственного комитета России.
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