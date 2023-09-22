Появились страшные кадры из разрушенного подъезда после взрыва газа в жилом доме в Балашихе

В результате трагедии погибли семь человек, среди них - двое спасателей.
Сейчас криминалисты осматривают здание. Опрашивают людей и изучают техническую документацию, сообщает SHOT.
Ранее появились подробности о пострадавших при взрыве в Балашихе.
Сильный взрыв прогремел в Балашихе 20 сентября.
В результате трагедии погибли семь человек, среди них - двое спасателей.
Сейчас криминалисты осматривают здание. Опрашивают людей и изучают техническую документацию, сообщает SHOT.
Ранее появились подробности о пострадавших при взрыве в Балашихе.
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