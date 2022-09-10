11 сентября
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Происшествия

Пожар на 5,4 тыс. «квадратов» произошел в российском ТЦ

Мощный пожар, площадью 5,4 тыс. кв. м, произошел в Уфе прошлой ночью. Горел торговый центр «Меркурий». Об этом сообщает «Интерфакс».

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Сообщение о пожаре поступило в 19:36 мск. Горел торговый центр «Меркурий» на площади 1,5 тысячи кв м.

Очевидцы сняли полыхающее здание на видео и опубликовали на Telegram-канале Shot. По данным канала, горели верхний этаж и крыша ТЦ.

К тушению огня привлекли 78 человек и 28 единиц техники. Ликвидация велась по повышенному, третьему рангу пожара.

Его удалось локализовать на площади 5,4 тыс. кв. м.

«Интерфакс» сообщает со ссылкой на МЧС, что во время последней проверки в торговом центре «Меркурий» было выявлено 56 нарушений пожарной безопасности. Основные нарушения касались требований, предъявляемым к путям эвакуации, автоматической пожарной сигнализации, системам оповещения и управления эвакуацией во время пожара.

Причины пожара не выявлены. Пострадавших и погибших нет.

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