4 июля
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Происшествия

Пожар на тысячи "квадрат" охватил склад с краской в Подмосковье

Пожар охватил цех по производству лакокрасочных материалов в Химках 3 июля. Пламя распространилось на тысячи кв. м.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Пожар начался вечером 3 июля в микрорайоне Сходня в Химках, сообщает МЧС России. Загорелся цех бывшей мебельной фабрики, вспыхнули лакокрасочные материалы.

Пламя стремительно распространилось на площадь до 2,5 тыс. кв. м, передают РИА Новости. С огнем боролись 90 человек и 33 единицы техники.

Очевидцы рассказали, что огонь охватил семь цехов мебели и магазин электронных сигарет, сообщает РЕН ТВ. Существовал риск того, что пламя может перекинуться на соседние жилые здания.

Огонь удалось потушить только утром 4 июля. Ущерб оценивается в 20 млн рублей. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сильное пламя охватило крышу многоэтажки в Омске. В балкон ударила молния.Пламя стремительно распространилось на большую площадь - почти 2 тыс. кв. м.

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