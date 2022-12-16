Пожар в двигателе. Подробности крушения вертолета Ми-8 в Бурятии

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Как и когда произошла авария?

Самолет совершал перелет из аэродрома Восточный в аэропорт Байкал 16 декабря. При посадке в Бурятии, в 15:50 (10:50 мск), он внезапно загорелся.

После крушения на рулежной дорожке начался пожар. Возгоранию присвоили второй ранг, для его ликвидации привлекли силы и средства пожарно-спасательного гарнизона.