16 декабря
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Происшествия

Пожар в двигателе. Подробности крушения вертолета Ми-8 в Бурятии

Авария с вертолетом Ми-8 произошла при посадке в Бурятии 16 декабря, сообщает ТАСС. На борту находились три члена экипажа. Altapress.ru рассказывает подробности произошедшего.

Вертолет Ми-8 МЧС России.
Вертолет Ми-8 МЧС России.
49.mchs.gov.ru
1
Как и когда произошла авария?

Самолет совершал перелет из аэродрома Восточный в аэропорт Байкал 16 декабря. При посадке в Бурятии, в 15:50 (10:50 мск), он внезапно загорелся.

После крушения на рулежной дорожке начался пожар. Возгоранию присвоили второй ранг, для его ликвидации привлекли силы и средства пожарно-спасательного гарнизона.

2
Есть ли погибшие?

Да, три члена экипажа, летчик-испытатель, второй пилот и техник, находившиеся на борту вертолета, погибли.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0
3
Что стало причиной крушения?

Официальной версии произошедшего пока нет. По предварительной информации, причиной крушения Ми-8 мог стать пожар в двигателе.

Глава Бурятии Алексей Цыденов также предполагает, что к аварии могла привести ошибка пилота, сообщают РИА Новости.

4
Что известно о Ми-8?

Известно, что вертолет — это модификация Ми-8 — Ми-171 Е. Его произвели на Улан-Удэнском авиазаводе. Он не находился в эксплуатации и был предназначен для экспорта. Его собирались продать в Китай.

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