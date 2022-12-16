Пожар в двигателе. Подробности крушения вертолета Ми-8 в Бурятии

Самолет совершал перелет из аэродрома Восточный в аэропорт Байкал 16 декабря. При посадке в Бурятии, в 15:50 (10:50 мск), он внезапно загорелся.
После крушения на рулежной дорожке начался пожар. Возгоранию присвоили второй ранг, для его ликвидации привлекли силы и средства пожарно-спасательного гарнизона.
Да, три члена экипажа, летчик-испытатель, второй пилот и техник, находившиеся на борту вертолета, погибли.
Официальной версии произошедшего пока нет. По предварительной информации, причиной крушения Ми-8 мог стать пожар в двигателе.
Глава Бурятии Алексей Цыденов также предполагает, что к аварии могла привести ошибка пилота, сообщают РИА Новости.
Известно, что вертолет — это модификация Ми-8 — Ми-171 Е. Его произвели на Улан-Удэнском авиазаводе. Он не находился в эксплуатации и был предназначен для экспорта. Его собирались продать в Китай.
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