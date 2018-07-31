Предоплата и «черный список»: в Барнауле орудовала интернет-мошенница

По данным следствия, чтобы убедить людей, женщина называла реальные барнаульские салоны красоты. На самом деле подобные косметические услуги там не оказывали.
Полицейские установили, что в Барнауле на счету задержанной более 18 случаев мошенничества, а в Хабаровском крае она привлекается к ответственности по 60 эпизодам.
Ущерб, причиненный жителям Барнаула, в общем составил более 90 тысяч рублей. Сотрудники полиции считают, что жертв обмана может быть больше.
Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.