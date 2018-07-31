Предоплата и «черный список»: в Барнауле орудовала интернет-мошенница

В Хабаровском крае задержали 33-летнюю женщину, которую подозревают в интернет-мошенничестве на территории Барнаула. По данным полиции, она размещала в сети предложения об оказании косметических услуг и просила с клиентов предоплату, а получив деньги, добавляла обманутых в «черный список», сообщает ГУ МВД по городу Барнаулу.