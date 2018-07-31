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Предоплата и «черный список»: в Барнауле орудовала интернет-мошенница

В Хабаровском крае задержали 33-летнюю женщину, которую подозревают в интернет-мошенничестве на территории Барнаула. По данным полиции, она размещала в сети предложения об оказании косметических услуг и просила с клиентов предоплату, а получив деньги, добавляла обманутых в «черный список», сообщает ГУ МВД по городу Барнаулу.

Мошенничество в интернете.
Мошенничество в интернете.
ГУ МВД по Алтайскому краю

По данным следствия, чтобы убедить людей, женщина называла реальные барнаульские салоны красоты. На самом деле подобные косметические услуги там не оказывали.

Полицейские установили, что в Барнауле на счету задержанной более 18 случаев мошенничества, а в Хабаровском крае она привлекается к ответственности по 60 эпизодам.

Ущерб, причиненный жителям Барнаула, в общем составил более 90 тысяч рублей. Сотрудники полиции считают, что жертв обмана может быть больше.

Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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