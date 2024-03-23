Путину в первые минуты ЧП доложили о ситуации в "Крокус Сити Холле"

Владимиру Путину в первые минуты произошедшего в «Крокус Сити Холле» было доложено о начале стрельбы, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Президент РФ дал все необходимые указания,

Глава МЧС Александр Куренков также доложил президенту главе государства о мерах по спасению людей в «Крокус Сити Холле».

Куренков отметил — в работе по спасению принимали участие сотрудники специальных и силовых ведомств, указывает Газета.Ru.

Что произошло

Накануне вечером несколько террористов ворвались в зал подмосковного «Крокус Сити Холла» через партер, открыли огонь и начали бросали зажигательные шашки. Начался сильнейший пожар. Это произошло перед концертом группы «Пикник».

Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек, говорится в сообщении СКР. Число жертв может увеличиться. Пострадали более 140 человек.

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