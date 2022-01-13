Пьяный сибиряк с оружием пришел на почту

Красноярские оперативники доставили в отдел полиции мужчину, пришедшего в отделение почты с оружием, сообщает «Интерфакс».

«Правонарушитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции. Им оказался гражданин 1984 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы МВД России.

Мужчина пришел в почтовое отделение с оружием и достал его, когда у него возник конфликт с одним из посетителей. Обезвредить нарушителя и удерживать его до приезда полицейских удалось рядом находящемуся мужчине.

Предварительно установлено, что изъятое оружие является охолощенным автоматом Калашникова и не пригодным для производства выстрелов.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о необходимости вернуть МВД контроль за оружием россиян.