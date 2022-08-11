11 августа
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Происшествия

Пьяный водитель «Нивы» едва не обесточил улицу в Горно-Алтайске

«Нива» протаранила опору линии электропередачи в Горно-Алтайске 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

"Нива" врезалась в столб
"Нива" врезалась в столб
МВД по Республике Алтай

На кадрах с места происшествия видно, что от удара столб покосился, из-за чего едва не оборвались провода. Машина при этом опрокинулась на забор, который удержал ее от падения на бок.

Полицейские выяснили, что за рулем автомобиля ВАЗ-2121 находился 33-летний местный житель. Он получил легкие травмы. Госпитализация не потребовалась.

Медосвидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Против него составили протокол за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Ранее сообщалось, что электросамокатчик погиб в поселке Катунь Алтайского района. Пьяный 36-летний водитель Subaru B9 Tribeca наехал на молодого человека, который двигался навстречу на электросамокате по правому краю проезжей части.

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