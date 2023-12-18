Россиянина вывезли в лес, избили и отрезали мочку уха

В Ленинградской области 57-летнего мужчину госпитализировали с многочисленными травмами после встречи с неизвестными.

Россиянина схватили около дома и вывезли в лес, где избили, ударили ножом в левое бедро и отрезали мочку уха.

Злоумышленники украли 10 тыс. рублей, мобильный телефон.

Мужчину обнаружили местные жители и вызвали медиков, указывает Газета.Ru.

Ведется разбирательство, также разыскиваются неизвестные.

Ранее в Алтайском крае трое вооруженных сельчан ворвались в дом и похитили колонку. Известно, что мужчины и девушка распивали алкоголь и решили съездить к знакомому девушки, чтобы забрать музыкальную колонку.

Предложила это именно горожанка, а парни согласились. Они проникли в дом к знакомому и использовали огнестрельное оружие.

Возбужденно уголовное дело. Приятелей взяли под стражу.