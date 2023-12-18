18 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Россиянина вывезли в лес, избили и отрезали мочку уха

В Ленинградской области 57-летнего мужчину госпитализировали с многочисленными травмами после встречи с неизвестными.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Россиянина схватили около дома и вывезли в лес, где избили, ударили ножом в левое бедро и отрезали мочку уха.

Злоумышленники украли 10 тыс. рублей, мобильный телефон.

Мужчину обнаружили местные жители и вызвали медиков, указывает Газета.Ru.

Ведется разбирательство, также разыскиваются неизвестные.

Ранее в Алтайском крае трое вооруженных сельчан ворвались в дом и похитили колонку. Известно, что мужчины и девушка распивали алкоголь и решили съездить к знакомому девушки, чтобы забрать музыкальную колонку.

Предложила это именно горожанка, а парни согласились. Они проникли в дом к знакомому и использовали огнестрельное оружие.

Возбужденно уголовное дело. Приятелей взяли под стражу.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость