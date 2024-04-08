Россиянка с ножом напала на соседку в лифте, потому что не хотела с ней ехать

В Подмосковье две соседки вместе зашли в лифт на седьмом этаже. Одна из них наотрез отказалась ехать с другой. Она начала выталкивать ее из лифта.
Соседка выходить не стала. Тогда Елена зачинщица конфликта достала кухонный нож и ударила соседку в живот и шею. После спокойно вышла и по лестнице спустилась вниз. В подъезде она порезала себе левое плечо и позвонила в экстренные службы.
Раненая женщина на лифте вернулась обратно в квартиру и тоже вызвала скорую и полицию, сообщив о нападении. Пострадавшую и нападавшую госпитализировали. Обе они сейчас находятся в реанимации без сознания.
Ранее парень бросил девушку в Международный женский день. За это его ударили ножом.
Самое важное - в нашем Telegram-канале