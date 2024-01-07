Рядом с Пивзаводом произошло ДТП. Столкнулись легковушки

О пострадавших неизвестно.
Одна легковушка получила сильные повреждения бампера, у второй есть вмятины сбоку.
Напомним, что на дорогах остается гололед.
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В Барнауле 7 января произошло ДТП на ул. Трактовой недалеко от Пивзавода, сообщает "Инцидент Барнаул".
О пострадавших неизвестно.
Одна легковушка получила сильные повреждения бампера, у второй есть вмятины сбоку.
Напомним, что на дорогах остается гололед.
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