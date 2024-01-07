Рядом с Пивзаводом произошло ДТП. Столкнулись легковушки

В Барнауле 7 января произошло ДТП на ул. Трактовой недалеко от Пивзавода, сообщает "Инцидент Барнаул".

О пострадавших неизвестно.

Одна легковушка получила сильные повреждения бампера, у второй есть вмятины сбоку.

Напомним, что на дорогах остается гололед.

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