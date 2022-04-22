22 апреля
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Происшествия

С обвиняемой в гибели троих детей учительницы на Алтае требуют 10 млн рублей

Зампрокурора Алтайского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о резонансном ДТП на ж/д переезде, где погибли трое детей. Обвиняется 43-летняя учительница, которая везла второклассников в село Наумово из села Луговое после окончания занятий.

ДТП на переезде с гибелью детей в Алтайском крае.
ДТП на переезде с гибелью детей в Алтайском крае.
vk.com/altaikrai.sledcom.

Женщине вменяют ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

При пересечении железнодорожного переезда в Тальменском районе 29 ноября 2021 года она грубо нарушила ПДД: выехала на пути при запрещающем сигнале светофора и звуковом сигнале, не убедившись в безопасности маневра, проигнорировала требования дорожных знаков и разметки.

В результате на машину наехал снегоуборочный поезд.

ДТП на переезде с гибелью детей в Алтайском крае.
ДТП на переезде с гибелью детей в Алтайском крае.
vk.com/altaikrai.sledcom.

В ДТП погибли трое учеников — девочка (8 лет) и два мальчика (8 и 9 лет). Здоровью четвертого ребенка причинен тяжкий вред.

«Потерпевшими заявлены гражданские иски о возмещении вреда, причиненного преступлением на общую сумму 10 млн рублей. В качестве меры в обеспечение исков органом следствия — СУ СК России по Алтайскому краю наложен арест на имущество обвиняемой», — рассказали в краевой прокуратуре.

Уголовное дело направят в Тальменский районный суд для рассмотрения по существу.

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