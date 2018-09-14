Во время полета одному из пассажиров стало плохо с сердцем.
«Самолет экстренно сел в Омске из-за одного из пассажиров. С самолета сняли человека, которому стало плохо, его госпитализировали», — пояснили в омском аэропорту, пишет superomsk.ru.
«Мужчина за 60, сердечная патология, сейчас госпитализирован в терапевтическое отделение БСМП № 1, состояние средней степени тяжести», — рассказали в областном минздраве, пишет ngs55.ru.
Лайнер спустя два часа после экстренной посадки отправился к месту назначения в московский аэропорт «Домодедово».