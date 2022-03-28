28 марта
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Происшествия

Сельского гинеколога на Алтае будут судить за платные услуги

59-летнего жителя Чемальского района Республики Алтай ждет суд за мошенничество с использованием своего служебного положения. Мужчина работал врачом акушером-гинекологом.

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
unsplash.com

Он оказывал пациенткам, пришедшим к нему на прием, медицинские услуги на платной основе. При этом мужчина знал, что лечение должно осуществляться бесплатно.

«Вместе с тем, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, обвиняемый водил женщин в заблуждение, аргументируя тем, что им требуется специализированная неотложная помощь, которую он обещал оказать после оплаты медицинских услуг», — сообщает МВД по Республике Алтай.

Стоимость услуг варьировалась от 5 до 12 тыс. рублей.

Пользуясь служебным положением, врач поручал ничего не подозревающим сотрудникам младшего медицинского персонала проведение медицинских процедур.

Уже доказано, что от его незаконных действий пострадали шесть женщин. Схема обмана принесла обвиняемому 45 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела передали на рассмотрение суда.

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