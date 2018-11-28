Семья, пострадавшая от волка в барнаульском зоопарке, отсудила компенсацию 150 тысяч рублей

В Барнауле отец мальчика, на которого летом 2017 года напал канадский волк , получит компенсацию в 150 тысяч рублей. ЧП произошло в зоопарке, от дикого животного пострадал и сам мужчина, сообщает пресс-служба Алтайского краевого суда.

Мужчина пошел в зоопарк вместе с двумя детьми. Он отвлекся на дочь, которая полезла в цветочную клумбу и не взял сына за руку. В этот момент ребенок просунул руку в клетку, в которой и находился канадский волк. Животное напало на мальчика, его отец постарался освободить сына и также пострадал.

Напомним, после ЧП «скорая» увезла пострадавших в больницу. Главный врач Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Владислав Бомбизо рассказывал altapress.ru, что мужчину доставили с незначительными повреждениями. Ему оказали необходимую помощь, от госпитализации он отказался и ушел домой.

Пострадавшего мальчика привезли в отделение детской травматологии и ортопедии барнаульской больницы № 12. Здесь ему сделали операцию, которая длилась 40 минут.

Выяснилось, что в крови мужчины было 0,4% промилле этилового спирта. Потерпевший обратился в суд, чтобы получить компенсацию 800 тысяч рублей (по 400 тысяч каждому потерпевшему). Однако в итоге ему выплатят 150 тысяч рублей.