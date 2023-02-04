Сгорел автобус, перевозивший российских туристов

ЧП случилось в Дагестане.
Во время следования по маршруту у машины возникла неисправность двигателя, затем микроавтобус вспыхнул.
Водитель и пассажиры успели покинуть салон.
Микроавтобус выгорел дотла, указывает Газета.Ru. За туристами прислали другой автобус. Но они отменили поездку на озеро и вернулись домой.
Ранее автобус с 45 пассажирами вспыхнул в Новосибирске. Пассажиры успели покинуть транспортное средство. Но автобус выгорел полностью.
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