4 февраля
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Происшествия

Сгорел автобус, перевозивший российских туристов

Загорелся автобус с туристами, ехавшими осматривать замерзшее озеро Мочох, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Пожар.
Пожар.
Открытые источники в Интернете (СС0)

ЧП случилось в Дагестане.

Во время следования по маршруту у машины возникла неисправность двигателя, затем микроавтобус вспыхнул.

Водитель и пассажиры успели покинуть салон.

Микроавтобус выгорел дотла, указывает Газета.Ru. За туристами прислали другой автобус. Но они отменили поездку на озеро и вернулись домой.

Ранее автобус с 45 пассажирами вспыхнул в Новосибирске. Пассажиры успели покинуть транспортное средство. Но автобус выгорел полностью.

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