Сгорел автобус, перевозивший российских туристов

ЧП случилось в Дагестане.

Во время следования по маршруту у машины возникла неисправность двигателя, затем микроавтобус вспыхнул.

Водитель и пассажиры успели покинуть салон.

Микроавтобус выгорел дотла, указывает Газета.Ru. За туристами прислали другой автобус. Но они отменили поездку на озеро и вернулись домой.

Ранее автобус с 45 пассажирами вспыхнул в Новосибирске. Пассажиры успели покинуть транспортное средство. Но автобус выгорел полностью.