Сибирского преподавателя судят за взятку более 1 млн рублей

Обвиняемый руководил кафедрой технической эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов.
С 2013 по 2020 год он получал зарплату от фиктивно трудоустроенных знакомых на кафедре. Они занимали должности, однако обязанности не выполняли и отдавали зарплату фигуранту дела.
Ранее с 2015 по 2019 год обвиняемый получил взятки от студентов на общую сумму более миллиона рублей. За деньги он помогал им поступить на бюджет в магистратуру и аспирантуру, а также ставил положительные оценки без экзаменов. Часть взяток фигурант получал через посредника — старшего преподавателя кафедры.
Коррупционную деятельность пресекли сотрудники Сибирского линейного управления МВД России и следователями Красноярского следственного отдела на транспорте. Подсудимый признал вину.
Бывшего заведующего кафедрой признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (4 эпизода), п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 290 (12 эпизодов) УК РФ.
Приговором суда осужденному назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.