Сибирского преподавателя судят за взятку более 1 млн рублей

Заведующий кафедрой Сибирского государственного университета науки и технологии им. М. Решетнева осужден за мошенничество и взятки в крупном размере. От студентов он получил более миллиона рублей, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Взятка, подкуп.