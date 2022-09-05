5 сентября
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Происшествия

Сибирского преподавателя судят за взятку более 1 млн рублей

Заведующий кафедрой Сибирского государственного университета науки и технологии им. М. Решетнева осужден за мошенничество и взятки в крупном размере. От студентов он получил более миллиона рублей, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Взятка, подкуп.
Взятка, подкуп.

Обвиняемый руководил кафедрой технической эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов.

С 2013 по 2020 год он получал зарплату от фиктивно трудоустроенных знакомых на кафедре. Они занимали должности, однако обязанности не выполняли и отдавали зарплату фигуранту дела.

Ранее с 2015 по 2019 год обвиняемый получил взятки от студентов на общую сумму более миллиона рублей. За деньги он помогал им поступить на бюджет в магистратуру и аспирантуру, а также ставил положительные оценки без экзаменов. Часть взяток фигурант получал через посредника — старшего преподавателя кафедры.

Коррупционную деятельность пресекли сотрудники Сибирского линейного управления МВД России и следователями Красноярского следственного отдела на транспорте. Подсудимый признал вину.

Бывшего заведующего кафедрой признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (4 эпизода), п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 290 (12 эпизодов) УК РФ.

Приговором суда осужденному назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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