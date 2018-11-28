Сибиряк продавал компоненты для оружия массового поражения

Житель Новосибирска пытался продать иностранной компании алюминиевые прутки, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения. Об этом сообщает Сиб. фм со ссылкой на пресс-службу Сибирской оперативной таможни

Обвиняемый занимал должность начальника отдела внешнеэкономической деятельности одной из местных компаний. Под видом законной коммерческой деятельности он попытался передать иностранной организации алюминиевые прутки марки Д16, диаметром более 75 мм. В отношении них установлен специальный экспортный контроль, поскольку они могут быть использованы при создании оружия массового поражения. Вывоз этого товара возможен только при наличии лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

Факт передачи установили сотрудники таможни, пограничного управления ФСБ и УФСБ России по Новосибирской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 189 УК РФ (Незаконная передача иностранной организации материалов, которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании оружия массового поражения). Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет и штраф до одного миллиона рублей.