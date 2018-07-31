Сигналы SOS больше не нужны: в Пакистане с отвесной скалы сняли российского альпиниста

31 июля российского альпиниста Александра Гукова спасли в пакистанских горах. Он неделю ждал помощи на неприступной вершине Латок-1 после гибели своего товарища из Иркутска, сообщает РИА Новости .

«Спасли!!! Саня в госпитале в Скарду… Особых обморожений нет, пустяки. Очень ослаб, разговаривает с трудом. Низкий поклон пакистанским лётчикам. Они сделали невозможное», — рассказала участвовавшая в спасательной операции Анна Пиунова.

Между тем сотрудники российской дипмиссии в Пакистане сообщили о тяжелом состоянии спасенного альпиниста из Санкт-Петербурга.

Россиянина вертолетчики компании Askari Aviation (AWT), Islamabad доставили на подвеске со скалы на землю. Специалисты добровольческого спасательного отряда «Россоюзспас» работали вместе с пакистанскими пилотами.

Тело Сергея Глазунова, с которым Гуков шел в одной связке, обнаружили недалеко от базового лагеря у подножья горы Латок-1, пишет 5-tv.ru.

SOS

Альпинисты Александр Гуков и Сергей Глазунов решили вдвоем покорить вершину. На спуске у них возникли проблемы.

Им сбросили груз с едой и снаряжением, но позже от Гукова поступила информация, что его напарник погиб — парень сорвался вместе со снаряжением. Лавина могла стать причиной того, что Глазунов сорвался вниз, а Гуков оказался взаперти между небом и землей.

Несколько дней вертолеты из-за погодных условий не смогли добраться до россиянина. Альпинист посылал сигналы SOS, пока не разрядился аккумулятор спутникового телефона.

30 июля пакистанские пилоты трижды безуспешно пытались подлететь к Гукову. Альпинист находился на высоте 6200 метров, а облачность была на высоте 5000. Плюс ко всему выпал снег.

Ранее Пакистан разрешил российскому пилоту Арсению Болдыреву участвовать в спасении альпиниста.

Не первая попытка

Год назад Гуков уже пытался покорить неприступную гору с двумя такими же опытными альпинистами. Тогда попытка восхождения ничем хорошим не увенчалась. Валерий Шамало, один из спутников Гукова, получил воспаление и отек легкого, а заодно — обморожение всех конечностей. Ногтевые фаланги пальцев пришлось ампутировать.