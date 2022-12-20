«Славку мне никто не вернет». Как жительница Барнаула пытается найти справедливость в деле о смерти родного брата

В редакцию altapress.ru обратилась Елена Лемякина, женщина, кажется, привыкшая не выдавать эмоций. Не выдала она их и во время нашего разговора. Лишь изредка ее голос дрожал, когда она рассказывала про самый страшный день в жизни. День, когда узнала, что ее родного брата Вячеслава избили до смерти родственники его гражданской жены. Мы публикуем эту историю, чтобы рассказать не только обо всех судебных мучениях, которые пришлось пережить Елене и ее семье. Но и о том, что в каждой новостной заметке — судьбы реальных людей.

Краткое содержание

«Парняга , красавец вернулся»

Вячеслав Мальцев, средний из троих детей в семье, подавал большие надежды: всегда учился на «отлично», помогал по дому, занимался волейболом, баскетболом и шахматами. Гордость семьи и школы.

В аттестате как-то «проскользнули» несколько четверок. Никто не сомневался: Славка (так его все время называет сестра) поступит, куда угодно.

Елена на грани плача вспоминает: «Это семейная легенда. Знала ее только мама. Славка не поступил в институт, потому что помогал девочке, а свои задания сделать не успел. Она поступила. Славка пошел в армию».

Вячеслав Мальцев. Предоставлено altapress.ru.

Почти сразу после призыва он оказался в зоне боевых действий в Чечне.

«Он у меня прошел и Грозный, и Гудермес. Служил сапером. В декабре 1995 года получил пулевое ранение в руку. Месяц в госпитале отлежал, потом вернулся на фронт», — говорит Лемякина.

Разница у Елены и Вячеслава — десять лет. Когда он ушел воевать, ей было восемь.

Женщина продолжает: «Помню, мне десять лет, сижу на крыльце с книжкой. Смотрю — мотоцикл подъезжает с толпой народа. Я Славку сначала не узнала. Уходил худенький юноша — парняга, красавец вернулся. Я кинулась к нему на шею, потом побежала домой: «Мама! Славка вернулся!».

Вячеслав Мальцев. Предоставлено altapress.ru.

Жизнь после войны

После войны у Мальцева, как уточняет его сестра, не было посттравматического стрессового расстройства и каких-либо проблем с социализацией.

Он адаптировался к мирной жизни быстро. Поработал на сахарном заводе, что в селе Черемное Павловского района. Там же трудилась мама.

Правда, надолго там не задержался, решив переехать в Барнаул.

Вячеслав Мальцев. Предоставлено altapress.ru.

«Он всегда был душой компании. Весельчак. Склонности к употреблению алкоголя у него мы тоже не замечали. Максимум — по праздникам мог выпить, и то немного».

«Такая чудесная женщина»

В 2017 году Вячеслав сошелся с Галиной Теняевой — жительницей села Черемное.

Выбор Мальцева родственников не радовал. Однако близкие Вячеслава в его личную жизнь не вмешивались. «Не я вас сводила, не мне вас разводить», — считала мама Тамара Юрьевна.

«Я Славке всегда говорила: ты для меня братом был и остаешься, — вспоминает Лемякина. — Но знай: с Галиной мы подружками не станем».

Вячеслав Мальцев. Предоставлено altapress.ru.

Отношения между Галиной и Вячеславом Елена называет не иначе как «бурными». Он не раз уходил в дом матери на какое-то время, но в итоге возвращался к гражданской жене.

Сестра и мама переживали и советовали: «Славка, да уходи ты от нее!». А он искренне удивлялся: «За что вы ее так не любите? Такая чудесная женщина».

Мальцев и Теняева жили в ее доме. Там же, в Черемном. Изредка к Галине приходила мать — Людмила Александровна Мартынова (здесь и далее имена изменены — Прим.ред.). На момент смерти Вячеслава ей было 76 лет.

Людмила Александровна по словам Лемякиной, не упускала возможности поскандалить. Начинала с претензий к дочери, а продолжала недовольством ее гражданским мужем.

Вячеслав Мальцев. Предоставлено altapress.ru.

«Слава после Чечни вообще был против любого рода конфликтов. Никогда не встревал ни в какие разборки, не хотел ругаться», — тихо говорит Елена.

То же самое касалось и отношений с «тещей». Галина наставляла: «Слава, ты не лезь. Покричит и уйдет. Я уж тут сама разберусь». Мужчина не вмешивался.

Не подходил , не прикасался

1 июля 2021 года Мартынова в очередной раз решила навестить дочь, Вячеслав был дома. На этот раз поводом для конфликта стала бутылка из-под алкоголя, которую Людмила Александровна увидела в мусорном ведре на кухне.

Вячеслав Мальцев. Предоставлено altapress.ru.

Стала возмущаться. Причем, адресно, к Мальцеву.

Пояснения Галины Теняевой (из материалов уголовного дела): «Мартнова находилась у меня примерно час, не прекращая высказывать слова своего недовольства в отношении Мальцева. Он ей в ответ ничего не говорил, к ней не подходил, не прикасался, угроз не высказывал, каких-либо жестов также не показывал».

Выйдя из дома Галины, Людмила Александровна позвонила сыну Константину и младшей дочери Ольге. Рассказала, что в доме Теняевой ее «обидел» Мальцев. Накричал, кидался и даже пнул.

Вячеслав Мальцев. Предоставлено altapress.ru.

Черные ленты

На следующий день, 2 июля, около девяти вечера, к паре снова пришли незваные гости. Они же — будущие фигуранты уголовного дела.

Константин Барышников — сводный брат Галины Теняевой. 42 года. Не женат, не работает.

Ольга Токарева — сводная сестра Галины Теняевой. 41 год. Не замужем, не работает, имеет двоих несовершеннолетних детей.

Егор Удальцов — сын Ольги Токаревой. 17 лет.

Вячеслав Мальцев. Предоставлено altapress.ru.

Приехали они, по словам Теняевой, уже нетрезвые. Удальцов даже споткнулся о порог, заходя на веранду. С собой у них была бутылка спиртного. В это время Вячеслав лежал на диване и смотрел телевизор. Услышав, что пришли гости, он переместился на кресло и стал одеваться.

С кресла он больше не встал.

Из материалов уголовного дела (имеются в распоряжении редакции — Прим. ред.) следует, что Егор Удальцов вошел в комнату первым и принялся наматывать себе на руки черные боксерские ленты. Токарева скомандовала: «Давай, сынок, делай красиво».

Барышников поддержал: «Ты первый, потом я».

Вячеслав Мальцев. Предоставлено altapress.ru.

Из материалов уголовного дела: «Удальцов нанес своими руками удар в область головы Мальцева, Барышников нанес не менее пяти ударов в ту же область. Также удар ногами и деревянной битой в область головы Мальцева».

Далее описываются множественные удары в область рук, ног, туловища.

Били Удальцов и Барышников по очереди. Все это время Теняева пыталась попасть в зал и остановить нападавших. Однако ее удерживали. В том числе Ольга Токарева, мать Удальцова. Позже она была признана свидетелем.

Теняева слышала шум, шипение, хлопки. Звуки ударов. Активное сопротивление она не оказывала, боялась за свою жизнь.

Вячеслав Мальцев. Предоставлено altapress.ru.

«Зачем ты поднял ногу на мою маму, ей уже 80 лет, ты должен извиниться перед ней», — орал Барышников Мальцеву перед тем, как замахнуться в очередной раз. Тот был не в состоянии ответить. После первого удара в висок, мужчина уже не мог говорить и сопротивляться.

Несколько раз Теняевой удавалось пройти в комнату. Она умоляла Барышникова и Удальцова: «Хватит его бить, сколько можно это делать! Он ни в чем не виноват». Галина видела, что Мальцев весь в крови. Лицо опухшее, разбиты нос, губы. Глаза заплыли так, что едва видны ресницы.

На мебели и стенах — кровь.

Вячеслав Мальцев. Предоставлено altapress.ru.

«Сделай-ка нам кофе»

Деревянная бита, которая фигурирует в материалах дела, стала главным орудием. Однако в момент избиения ее никто не видел. Впервые Галина Теняева заметила биту, когда трое только заходили в дом. Второй раз — когда она лежала на раковине и была в крови.

Егор Удальцов помыл руки в раковине и прополоскал черные ленты, которые ранее наматывал на кулаки. После этого он попросил у хозяйки дома пакет, чтобы убрать их. После содеянного все трое снова зашли на веранду и попросили Теняеву: «Сделай-ка нам кофе». Она надеялась, если будет слушаться, они не станут добивать Мальцева.

Уходя, «гости» наказали Галине: «Не смей вызывать полицию или кому-то рассказывать. Вернемся — добьем». Истязание Мальцева продолжалось больше двух часов.

Вячеслав Мальцев. Предоставлено altapress.ru.

«Зайдя в зал, Галина увидела, что Мальцев лежал на диване, укрывшись одеялом. Скинув одеяло, она увидела, что его лицо и голова были разбиты еще сильнее, чем прежде, на постельном белье и диване имелись обильные сгустки крови и других биологических веществ. Также стало больше брызг крови на стенах и диване», — говорится в материалах уголовного дела.

Уехали Токарева, Барышников и Удальцов на такси. Водитель ждал их все это время.

Теняева вызвала скорую. Она приехала около полуночи. Врачи констатировали смерть Вячеслава Мальцева. Через три месяца ему должно было исполниться 45 лет. Хоронили мужчину в закрытом гробу.

Вячеслав Мальцев. Предоставлено altapress.ru.

Оказалось мало

Из показаний водителя такси, имеющихся в материалах дела: «Их было трое: парень лет 16-ти на вид, взрослые мужчина и женщина. Парень, обратившись к женщине (я понял, что это его мать), сказал: «А вы видели, как я ему всю башку битой разбил?»».

Такой диалог состоялся по пути в Сараи — маленькое село, совсем недалеко от Черемного. Там они ворвались в дом своей знакомой, избили ее сожителя и уехали на том же такси в Барнаул.

35-летняя Елена Лемякина узнала о смерти старшего брата 3 июля, около 6:30. Это был звонок мамы. Тамара Юрьевна в истерике кричала: «Лена, Славку убили!». Следующие несколько часов Елена провела на телефоне: вызванивала ведомства, успокаивала маму. Пыталась узнать правду. До последнего была надежда: «Может, его просто избили».

Вячеслав Мальцев. Предоставлено altapress.ru.

Барышникова, Удальцова и Токареву задержали почти сразу. Других подозреваемых не было. Галина Теняева рассказала сотрудникам полиции, как все произошло. Позже она официально стала основным свидетелем.

Согласно материалам дела, сразу после задержания подозреваемые давали признательные показания. Однако потом, заручившись поддержкой адвокатов, стали ссылаться на 51-ю статью Конституции РФ.

Еще позже утверждали, что Мальцев первым кинулся с кулаками на Богатырева и несовершеннолетнего Удальцова. А их мать и бабушку, Людмилу Александровну Мартынову, накануне покалечил.

Елена рассказывает: «Они пытались выставить все так, будто Слава вел аморальный образ жизни и, вообще, был агрессивным. Якобы он действительно мог ударить пожилую женщину».

Вячеслав Мальцев. Предоставлено altapress.ru.

Чтобы подтвердить это, 5 июля, в день похорон Вячеслава, Людмила Александровна пошла к местному участковому врачу за справкой о наличии побоев. Доктор констатировал несколько свежих синяков и ссадин. Таких, будто они появились вчера.

Напомним, в дом к дочери Мартынова пришла вечером 1 июля. Именно тогда, по ее версии, Мальцев поднял на нее руку. Заявление в полицию она не писала. Терапевту о якобы криминальном происхождении травм не рассказывала.

Разные версии

«В январе мне пришлось подать жалобу в прокуратуру и следственный комитет края на действия следователей Павловского района. До этого дело не двигалось», — говорит Елена Лемякина. Барышников, Удальцов и Токарева вину упорно не признавали. Более того, их версии произошедшего время от времени кардинально менялись.

Вячеслав Мальцев. Предоставлено altapress.ru.

Во время первого допроса Константин Барышников утверждал, что 2 июля ему телесных повреждений никто не наносил. Но при этом он сам бил знакомого ему человека. Позже Барышников сказал, что Мальцев нанес ему не менее двух ударов и выбил зуб.

А 17-летний Удальцов Вячеслава и вовсе не трогал. Позже появилась еще одна версия: якобы те самые черные ленты принадлежали самому Вячеславу. Хотя боевыми искусствами он никогда не занимался, уточняет его сестра.

К тому же, 20 лет назад на работе он получил травму и потерял пальцы на одной руке.

Вячеслав Мальцев. Предоставлено altapress.ru.

Одноклассник и друг

«Я прекрасно понимаю, что попытки убедить суд в якобы аморальном поведении и противоправных действиях моего брата — защитная позиция для смягчения либо ухода от уголовной ответственности, — объясняет Лемякина, — Чтобы добиться должного наказания, нужно прежде доказать, что тот был порядочным и спокойным человеком».

Делом родного брата Елена занималась самостоятельно, без адвокатов. Также ей удалось добиться того, чтобы ее признали второй потерпевшей, после матери.

Елена рассказывает: «Мы с мужем поехали в Черемное и опросили там более 20 человек, чтобы составить характеристику. Все эти люди подтвердили, что Славик был мягким и неконфликтным. Также отзывались о нем друзья и одноклассники».

Вячеслав Мальцев. Предоставлено altapress.ru.

Характеристику отказались заверять в сельсовете, ссылаясь на отсутствие полномочий. Тогда Елена взяла характеристики в нескольких организациях, где работал Мальцев. Везде Вячеслава описывали положительно.

Десятки судебных заседаний

Судебные разбирательства начались в июне 2022 года, а завершились в конце ноября. Всего было более 20 заседаний. В некоторых приняли участие друзья Мальцева — рассказывали о том, каким человеком он был.

На каждом слушании присутствовали мама и сестра погибшего Вячеслава Мальцева. Тамара Юрьевна переносила процессы особенно тяжело. На каждое брала с собой орден Мужества, который ее сын получил в награду за героизм, проявленный в Чечне.

Вячеслав Мальцев. Предоставлено altapress.ru.

Во время одного из заседаний мама погибшего сказала: «Я и подумать не могла, что мне придется хоронить своего ребенка в мирное время. И узнать, что такое смерть близкого человека от рук чужих людей».

В ноябре 2022 года суд признал Константина Барышникова и Егора Удальцова виновными по двум статьям — по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица). По последней признали виновной и Ольгу Токареву.

Барышникову назанчено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Удальцову — 7 лет и один месяц в колонии общего режима (поскольку на момент происходящего был несовершеннолетним). Токаревой — 11 месяцев исправительных работ. Приговор будет обжалован в краевом суде.

Вячеслав Мальцев. Предоставлено altapress.ru.

«Я до сих пор не понимаю, почему им не вменили ст. 105 УК РФ (убийство). Они посидят и выйдут. А Славку мне никто не вернет», — почти плачет Елена. Она считает, что наказание слишком мягкое и планирует добиваться его ужесточения.

Новостной кошмар

В августе 2022 года Лемякина увидела на сайтах крупных алтайских медиа новости, в которых, как она считает, говорилось о ее брате.

Так, в публикации «Толка» сказано: «По данным следствия, в июле 2021 года мужчина во время разговора по телефону со своей матерью узнал, что его сестра длительное время выпивает со своим сожителем».

В тот же день на сайте издания «Банкфакс» вышла аналогичная заметка: «По данным следствия, 43-летний житель Барнаула из разговора с матерью узнал, что его сестра ушла в запой с 45-летним сожителем в Павловском районе».

Вячеслав Мальцев. Предоставлено altapress.ru.

Эти тексты перепостили крупные краевые паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Елена обращалась к администраторам с претензией о недостоверности данных. Она говорит, что отвечали ей грубо, ничего не исправляли и блокировали.

Елена от такого повествования приходит в ужас: «Это что, получается, что Славка — алкоголик, что ли? Сам Галю спаивал и якобы ответил за это?»

Любовь была

В конце 1990-х годов Вячеслав перебрался по работе в Барнаул и вскоре познакомился с Маргаритой Архиповой. Поженились они быстро. А когда на свет появилась Алена, счастья прибавилось стократно.

Вячеслав Мальцев. Предоставлено altapress.ru.

Елена вздыхает: «У Славки с Риткой любовь была».

Маргарита была известным в Барнауле врачом. В сентябре 2004 года, когда Алене было четыре года, поехала на вызов в село Березовка.

Не вернулась. Авария. Мгновенная смерть.

Елена вспоминает: «Слава держался. Других вариантов не было: ребенок на руках. Какое-то время прожил с дочкой и бабушкой жены в Барнауле. Потом вернулся в Черемное».

Вячеслав Мальцев. Предоставлено altapress.ru.

Сейчас Алене 23 года. Учится в Томске на юридическом. Она собиралась приехать в гости к папе в июле 2021 года.