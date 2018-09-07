Следком подключился к поиску пожилых супругов, пропавших под Барнаулом

По данным следствия, в августе супруги уехали с территории дачного участка из садоводства «Домостроитель» в Первомайском районе в неизвестном направлении на собственном автомобиле ВАЗ-21074 белого цвета. До сих пор о их местонахождение ничего неизвестно.
Пропавшие могли выехать за грибами в окрестности правого берега реки Обь и протоки Повалихинская в районе села Кислуха, куда ранее неоднократно ездили.
Сейчас ведутся поиск пропавших, следователи устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения супругов.
Приметы Геннадия Молодых (68 лет):
- рост 170 сантиметров,
- худощавое телосложение,
- волосы седые короткие,
- глаза светлые.
Приметы Альбина Молодых (69 лет):
- рост 156 сантиметров,
- худощавое телосложение,
- волосы темные с проседью,
- стрижка короткая,
- глаза карие.
Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения пропавших, просьба сообщить по телефонам: 8 (385 2) 29−80−02, 29−80−39, 8 (385 32) 42−2-19 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).