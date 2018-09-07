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Следком подключился к поиску пожилых супругов, пропавших под Барнаулом

В конце августа 2018 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении супругов Геннадия и Альбины Молодых. Следователи возбудили уголовное дело.

Карта.
Карта.
СС0

По данным следствия, в августе супруги уехали с территории дачного участка из садоводства «Домостроитель» в Первомайском районе в неизвестном направлении на собственном автомобиле ВАЗ-21074 белого цвета. До сих пор о их местонахождение ничего неизвестно.

Пропавшие могли выехать за грибами в окрестности правого берега реки Обь и протоки Повалихинская в районе села Кислуха, куда ранее неоднократно ездили.

Сейчас ведутся поиск пропавших, следователи устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения супругов.

Приметы Геннадия Молодых (68 лет):

  • рост 170 сантиметров,
  • худощавое телосложение,
  • волосы седые короткие,
  • глаза светлые.

Приметы Альбина Молодых (69 лет):

  • рост 156 сантиметров,
  • худощавое телосложение,
  • волосы темные с проседью,
  • стрижка короткая,
  • глаза карие.

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения пропавших, просьба сообщить по телефонам: 8 (385 2) 29−80−02, 29−80−39, 8 (385 32) 42−2-19 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

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