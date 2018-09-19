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19 сентября
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СМИ: алтайский контрактник мог сбежать из брянской части из-за неуставных отношений

В Алтайском крае продолжают искать пропавшего военнослужащего Алексея Целищева. 20-летний парень из Новопокровки Быстроистокского района служил по контракту в Наро-Фоминске Московской области, пишет «Комсомольская правда».

Алексей Целищев.
Алексей Целищев.
nashbryansk.ru

Напомним, воинскую часть рядовой Целищев покинул еще 10 июля, однако только сейчас комендатура сообщила о происшествии.

Парня разыскивают в нескольких местах — в Алтайском крае, откуда он родом, а также в Брянске, где у него была девушка и по месту службы — в Наро-Фоминске.

Официальную причину, по которой парень оставил часть, не называют. Его близкие предполагают, что с Алексеем что-то случилось. По одной из версий, парень покинул часть из-за конфликта с сослуживцами.

«По нему проходила проверка на предмет неуставных отношений. Пока его не поймают и не опросят, о результатах проверки говорить не имеет смысла», — отметили в брянской военной комендатуре.

В брянской военной полиции рассказали, что контрактники сбегают, разочаровавшись в военной службе. Быстро уволиться из такой структуры нельзя — это может занять не меньше двух месяцев.

Известно, что Целищев рапортов не подавал. Последний раз он выходил на связь в конце августа.

Когда дезертира поймают, его ждет суд.

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