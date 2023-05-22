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Происшествия

СМИ: автомобиль Патриарха Кирилла попал в ДТП в центре Москвы (обновлено)

Правительственный автомобиль Aurus попал в ДТП в центре Москвы 21 мая. Об этом сообщают СМИ в различных Telegram-каналах.

Авария в центре Москвы
Авария в центре Москвы
Telegram-канал Mash

По данным Lenta.ru, автомобиль столкнулся с Volvo на Проспекте мира рано утром. По предварительным данным, никто не пострадал.

Telegram-канал Baza со ссылкой на свой источник утверждает, что авария произошла, когда Volvo выезжал из переулка. Тогда в него врезался Aurus.

По предварительным данным, автомобиль закреплен за Патриархом Кириллом. Однако неизвестно, был ли сам Патриарх в машине.

Обновлено в 14:30.

В Русской православной церкви опровергли сообщение о том, что автомобиль принадлежит Патриарху Кириллу. В ведомстве заявили, что в данный момент автомобиль Aurus с патриархом Кириллом подъезжает к храму Христа Спасителя. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее во внедорожник Розенбаума врезался ВАЗ.

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