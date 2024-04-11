11 апреля
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Происшествия

Спецназ ФСБ заблокировал бандитов в российском садоводстве

В пригороде Нальчика блокированы бандиты, открывшие огонь по силовикам. В Кабардино-Балкарии введен режим контртеррористической операции (КТО).

Спецназ ФСБ заблокировал бандитов.
Спецназ ФСБ заблокировал бандитов.
nac.gov.ru

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в пригороде Нальчика в садовом товариществе силовики блокировали бандитов.

Те открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов на предложение сдаться, указывает "МК".

Ночью бандиты были заблокированы спецназом ФСБ на территории товарищества «Насып».

Режим КТО был введен на данной территории для обеспечения безопасности местных жителей.

Других подробностей не сообщается.

Ранее в Махачкале и Каспийске в ходе КТО задержали трех человек. Они планировали совершить «преступления террористической направленности», сообщил НАК.

Задержанные планировали совершить теракт, у них нашли оружие, боеприпасы и бомбу.

Ранее в Каспийске и Махачкале ввели режим КТО, в нескольких квартирах блокировали вооруженных людей. Пострадавших нет.

В Каспийске, а также Ленинском и Советском районах Махачкалы ввели режим контртеррористической операции (КТО). Спецназ блокировал вооруженных людей в нескольких квартирах, жителей ближайших домов эвакуировали.

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