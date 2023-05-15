Стали известны подробности смертельного ДТП в алтайском селе

Жесткое ДТП произошло в селе Мамонтово на ул. Партизанская в районе 1:00 ночи 15 мая, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

В Госавтоинспекции предварительно установили, что нетрезвая 28-летняя девушка за рулем "Тойоты Марк" не справилась с управлением и вылетела с дороги, врезавшись в опору ЛЭП.

В машине находились пассажиры - 25-летний и 22-летний молодые люди, которые погибли от полученных травм.

Водительница также получила несколько повреждений разной степени тяжести, ее госпитализировали.

На девушку возбудили уголовное дело за нарушение правил ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

Ранее водитель иномарки погиб в жутком ДТП под Барнаулом из-за выехавшей на встречную полосу машины.