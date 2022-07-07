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Происшествия

Стали известны подробности страшной аварии на трассе Фирсово-Бобровка

6 июля на трассе между поселками Фирсово и Бобровка произошла страшная авария. Один водитель погиб.

Авария между Фирсово и Бобровкой
Авария между Фирсово и Бобровкой
Инцидент Барнаул

Как сообщили в краевом ГИБДД, ДТП случилось около 19:45 на 13км автодороги «Фирсово — Бобровка».

Водитель без прав 1978 года рождения двигался на автомобиле Renault Logan со стороны Бобровки в Барнаул. Он не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу.

На встречке он столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander, за рулем которого была женщина 1964 года рождения.

В результате водитель Renault Logan скончался на месте. Женщину с различными травмами госпитализировали в больницу, пишет Инцидент Барнаул.

Напомним, 5 июля в Алтайском крае за Павловском произошло крупная авария с участием нескольких автомобилей, среди которых был большегруз.

Сообщалось как минимум об одном погибшем.

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