Стало известно, кто проживал в нелегальном сгоревшем приюте в Кемерове

Владелец сгоревшего кемеровского приюта, в котором погибло 22 человека, рассказал о постояльцах. Стали известны подробности случившегося. Об этом сообщают РИА Новости.

Андрей Смирнов, организатор приюта, заявил в суде, что в приюте проживали бездомные, которых он сам подбирал «с теплотрасс, с помоек». Некоторых привозила полиция, других доставляли из больниц и ФСИН, которым некуда было идти.

По словам адвоката, среди постояльцев были также инвалиды, а именно «безногие».

Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.

Напоминаем, что на Таврической улице в Кемерово в частном приюте произошел пожар на 180 кв. м. Погибли 22 человека, шесть пострадали. По данным экстренных служб, приют был нелегальным. Заведено уголовное дело по трем статьям.

Организатора приюта Андрея Смирнова задержали в субботу, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).