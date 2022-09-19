Стало известно, почему произошла утечка опасного вещества на хладокомбинате

Произошла утечка аварийно химически опасного вещества — аммиака — на хладокомбинате в Новосибирске.

Экстренные службы на хладокомбинате в Новосибирске.

По уточненным данным, пострадали четыре человека, говорится в сообщении областного главка МЧС. У них диагностировали отравление. Эвакуировались сами 300 человек.

На месте работали экстренные службы.

Было установлено, что во время ремонта была нарушена герметичность трубопровода, поэтому на втором этаже предприятия произошла утечка аммиака.

Сотрудники предприятия перекрыли трубопровод. Начаты ремонтные работы.

Сообщалось, что в Бийске рабочий пищекомбината отравился парами аммиака во время взрыва трубопровода.

Ранее в Китае 33 человека отравились при утечке аммиака на предприятии химической промышленности.

Сделаны контрольные замеры воздуха на предприятии. Предельно-допустимая концентрация (ПДК) воздуха не превышает норму. Ситуация под контролем.