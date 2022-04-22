22 апреля
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Происшествия

Свобода главы района оказалась под угрозой из-за пристройки к школе в Алтайском крае

Прокуратура выявила серьезные нарушения в строительстве пристройки к зданию школы в райцентре Ключи в Алтайском крае. О ситуации в ведомство сообщила руководитель местного отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Наталья Лебедева.

Ключевский район.
Ключевский район.
altlib.ru

Еще в 2018 году администрация Ключевского района и заключила с компанией «СУ БЗСК» муниципальный контракт на строительство пристройки, рассказывают в пресс-службе партии.

Работы должны были закончить 30 ноября 2019 года, но инспекция строительного и жилищного надзора Алтайского края выявила, что подрядчик не выполнил все работы и не предоставил исполнительную документацию.

Часть площади отдельно стоящего здания, где размещались школьная столовая, музей и семь учебных кабинетов, передали в аренду предпринимателю без проведения оценки последствий заключения договора, узнала Лебедева.

В результате обеденную зону организовали в учебных кабинетах, а для того чтобы в них можно было попасть, разобрали музей.

«В ходе многочисленных проверок было выявлено, что в учебных кабинетах и столовой имеются трещины, также они были обнаружены на стенах и потолках помещений в районе стыков с основным зданием школы. В связи с передачей отдельно стоящего здания в аренду предпринимателю, количество учебных классов сокращено с 7 до 4, на переоборудование ряда помещений в столовую потребовались дополнительные денежные средства, а образовательный процесс был перенесен в основное здание школы», — приводят в партии данные из прокуратуры.

В переоборудованных помещениях надзорное ведомство выявило нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Например, отсутствие горячей воды в умывальной, наличие дефектов кафельной плитки (острые выступающие края, некоторые части не закреплены), посуду со сколами, использование холодильников для хранения непредназначенной для питания детей продукции.

Ведомство установило и факт завышения стоимости работ, принятых и оплаченных администрацией Ключевского района, сообщили в СРЗП.

Это может квалифицироваться как превышение должностных полномочий (286 УК РФ).

О нарушениях, по данным партийцев, проинформировали губернатора Алтайского края Виктора Томенко, а в следственный комитет направили материалы для решения вопроса об уголовном преследовании главы района.

Также главе внесли представление, некоторым сотрудникам администрации сделали замечания, а председателю комитета по образованию и начальнику отдела строительства и архитектуры, а также директору школы объявили выговоры.

Помимо этого возбуждены дела об административном правонарушении в отношении директора МБОУ «Ключевская СОШ № 1» и главы Ключевского района.

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