14 октября
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Происшествия

Таинственное исчезновение: организатор интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» пропал после вылета из Новосибирска

Организатор известной игры «Что? Где? Когда?» Станислав Бударецкий три года назад вылетел из Новосибирска в Екатеринбург и бесследно исчез, пишет «КП-Новосибирск».

"Что? Где? Когда?".
"Что? Где? Когда?".
открытые источники

Семья Бударецкого на протяжении долгого времени пытается узнать, куда пропал их родственник.

Станислав работал инженером — занимался нефтяными вышками, трудился на Севере.

Отдушиной и хобби стала организация интеллектуальных игры в разных городах.

Друзья молодого человека недоумевают, зачем Станислав вообще полетел в Екатеринбург, ведь планов у него там никаких не было.

Родному брату Василию, Бударецкий сказал, что пошел в магазин и скоро вернется.

«Ни слова о том, что он куда-то собирается улетать, не было. Он положил ключи от квартиры в почтовый ящик и пропал — ключи мы нашли позже. Телефон его тоже сразу был не на связи», — подчеркнул Василий.

Недавно появилась информация, что по делу задержали двух инспекторов аэропорта по охране общественного порядка.

Якобы в день пропажи на телефон Станислава поступали звонки с номеров полицейских.

Расследование, которым занимается свердловское СК, официально информацию о задержании не комментируют.

Коротко ответили: «Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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