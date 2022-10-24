24 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Таран жилого дома, падение на людей, крушения самолетов. Как происходили жуткие авиакатастрофы

Накануне истребитель Су-30 потерпел крушение во время испытательного полета и упал на двухтажный деревянный дом в Иркутске.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

Погибли два пилота. Истребитель упал в городской черте, в секторе частной застройки — на деревянный жилой дом во Втором Советском переулке, после чего начался пожар, пишет Газета.Ru.

Пострадавших из числа мирных жителей нет — владельцев квартир не было дома.

ЧП в Ейске

Истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение 17 октября при наборе высоты во время учебно-тренировочного полета и упал во дворе жилых домов в Ейске Краснодарского края.

Погибли 15 человек, пострадали — 43. Пилоты катапультировались и выжили.

По последним данным, причиной крушения истребителя Су-34 стало попадание в двигатели самолета двух птиц, что и привело к возгоранию воздушного судна.

Транспортник упал на квартал

В Иркутске произошла крупная авиационная катастрофа 6 декабря 1997 года. Военно-транспортный самолет Ан-124−100 выполнял рейс по маршруту Москва — Иркутск — Владивосток — Камрань.

Во время вылета с дозаправки из Иркутска у транспортника отказали три из четырех двигателей.

На высоте 66 метров борт потерял управление, рухнул на жилые дома микрорайона Авиастроителей и полностью разрушился.

Погибли 72 человека — 14 пассажиров и 9 членов экипажа, а также 49 жителей Иркутска.

«Кровавое воскресенье»

Як-52 рухнул в толпу в центре Нижнего Тагила 9 мая 1993 года. Местные жители до сих пор называют это трагическое событие «кровавым воскресеньем», пишет kp.ru.

В День Победы в 1993 году на Театральной площади собрался почти весь город на парад и на авиашоу.

Во время последнего захода над площадью один из самолетов, выполняя фигуру высшего пилотажа, стал неуправляемым и устремился прямо в толпу людей.

В авиакатастрофе погибли 19 человек, 8 из которых — дети. Еще 16 получили тяжелые ранения, многие остались инвалидами.

Таран дома

Советский летчик решил отомстить жене, и протаранил на «Кукурузнике» пятиэтажный дом, где она жила, 26 сентября 1976 года.

В 08:16 самолет врезался в дом и пробил двухметровую дыру в стене. Хвостовая часть оторвалась и упала вниз, загоревшись около подъезда, а из топливных баков вытекло около 800 литров горючего.

Погибли шесть человек.

Информация о ЧП была засекречена 20 лет. В официальном отчете указано, что основная причина ЧП — психологические проблемы Владимира Серкова, усугубившиеся заболеваниями нервной системы и семейными конфликтами.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость