ТАСС: беспилотник влетел в башню "Москва-сити" в столице

Экстренные службы сообщают о взрыве, который произошел на уровне 5-6 этажа 50-этажного здания на Пресненской набережной.
Из-за взрыва были выбиты стекла окон. Пожара не последовало.
Экстренные службы эвакуировали всех сотрудников и посетителей башни "IQ-квартала". По предварительным данным, в здание влетел беспилотник.
Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку украинских беспилотников по Москве. По его словам, жертв и пострадавших нет. Повреждены фасады двух офисных башен "Москва-Сити".
Ранее утром 30 июля на западе Подмосковья ПВО отразила атаку двух беспилотников самолетного типа, добавляет ТАСС.