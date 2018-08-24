Читайте нас в соцсетях
25 августа
Новости
Вся лента
Происшествия
237

Трудовая династия: отец Васильевой зарабатывает на «дочке» Минобороны

Стало известно, как отец Евгении Васильевой, осужденной за мошенничество, зарабатывает на строительной «дочке» Минобороны. Судимость дочери не помешала Николаю Васильеву получить многомиллионные контракты от дочерней компании ведомства.

"Я и Сердюков". Евгения Васильева, холст, масло.
"Я и Сердюков". Евгения Васильева, холст, масло.
www.facebook.com/Zhenyahomealone?fref=ts

Договоры заключаются на особых условиях, конкурентов компании Васильева отстраняют от торгов. Так, компания ОКС 01, совладельцем которой является Васильев, без конкурса получила контракт на поставку кабельной продукции от Главного военно-строительного управления (ГВСУ) № 5 на 21,8 миллиона рублей, пишет Life.

«Один в один» контракт от той же «дочки» Минобороны ОКС 01 получила в январе 2018 года. Но немного скромнее — на 9,6 млн рублей.

Фирма Васильева сотрудничает с военным ведомством не первый год, пишет ura.ru.

В годы, когда слушалось дело «Оборонсервиса», по которому была осуждена Евгения Васильева, компании ОКС 01 получала более скромные контракты — на 1,6 млн рублей в 2015-м и 11,6 млн в 2016 году.

Издание направило в Минобороны ряд вопросов по данной ситуации.

Дело «Оборонсервиса»

Евгения Васильева запомнилась как фигурантка так называемого дела «Оборонсервиса». Ее признали виновной в хищении в особо крупном размере.

В скандале засветился и экс-министр обороны Анатолий Сердюков, который проходил по делу как свидетель. В итоге Сердюкова сняли с поста, а Васильева даже провела какое-то время в колонии. Их история закончилась свадьбой, которая взбесила россиян.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка