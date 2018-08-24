Трудовая династия: отец Васильевой зарабатывает на «дочке» Минобороны

Договоры заключаются на особых условиях, конкурентов компании Васильева отстраняют от торгов. Так, компания ОКС 01, совладельцем которой является Васильев, без конкурса получила контракт на поставку кабельной продукции от Главного военно-строительного управления (ГВСУ) № 5 на 21,8 миллиона рублей, пишет Life.
«Один в один» контракт от той же «дочки» Минобороны ОКС 01 получила в январе 2018 года. Но немного скромнее — на 9,6 млн рублей.
Фирма Васильева сотрудничает с военным ведомством не первый год, пишет ura.ru.
В годы, когда слушалось дело «Оборонсервиса», по которому была осуждена Евгения Васильева, компании ОКС 01 получала более скромные контракты — на 1,6 млн рублей в 2015-м и 11,6 млн в 2016 году.
Издание направило в Минобороны ряд вопросов по данной ситуации.
Дело «Оборонсервиса»
Евгения Васильева запомнилась как фигурантка так называемого дела «Оборонсервиса». Ее признали виновной в хищении в особо крупном размере.
В скандале засветился и экс-министр обороны Анатолий Сердюков, который проходил по делу как свидетель. В итоге Сердюкова сняли с поста, а Васильева даже провела какое-то время в колонии. Их история закончилась свадьбой, которая взбесила россиян.