Труп сына руководителя крупного банка нашли в столичной квартире

Погибший — сын руководящего работника московского отделения одного из ведущих российских банков.
Ведется разбирательство.
Ранее окровавленный труп нашли в подъезде многоэтажки в Барнауле.
Труп 29-летнего мужчины с огнестрелом нашли в престижном жилом доме в Москве, пишет «МК».
Погибший — сын руководящего работника московского отделения одного из ведущих российских банков.
Ведется разбирательство.
Ранее окровавленный труп нашли в подъезде многоэтажки в Барнауле.
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