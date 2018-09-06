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У туристов, которые приехали отдыхать на Алтай, изъяли автомобиль и вернули прежним владельцам

В Республике Алтай у туристов, которые приехали на отдых, изъяли автомобиль Mazda Premacy. Выяснилось, что машина находится в угоне, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Судебные приставы.
Судебные приставы.
r22.fssprus.ru

Автомобиль, в котором ехали туристы, остановили для проверки документов. Выяснилось, что Mazda числится в розыске. На место выехал судебный пристав-исполнитель, вызвали эвакуатор. Автомобиль изъяли и в тот же день доставили законной владелице.

Известно, что ранее одна из жительниц Республики Алтай обратилась в суд с заявлением об аннулировании договора купли-продажи этого автомобиля. причина — покупатель не исполнил определенные обязательства, указанные в договоре.

Суд вынес решение об изъятии автомобиля. Однако оказалось, что должник уже успел перепродать Mazda Premacy в другой регион. Поэтому машина и была в розыске.

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